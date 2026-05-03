Σύρος: Στοχευμένη προβολή του νησιού στην ανερχόμενη αγορά της Ινδίας

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης με στοχευμένες ενέργειες των συνεργατών του εξασφάλισε μια παρουσίαση στο inflight περιοδικό Hello 6E της αεροπορικής εταιρείας IndiGo, στο τεύχος Μαΐου 2026, μέσα από πολυσέλιδο αφιέρωμα που προβάλλει επιλεγμένους αυθεντικούς προορισμούς του Αιγαίου στην αγορά της Ινδίας.

Το αφιέρωμα, με τίτλο «Where the Aegean Whispers», παρουσιάζει τη Σύρο, την Πάρο και την Κίμωλο ως τρία ελληνικά νησιά με ιδιαίτερη ταυτότητα, μακριά από τη λογική του μαζικού τουρισμού. Η Σύρος αναδεικνύεται ως ένας προορισμός με κοσμοπολίτικη αύρα, νεοκλασική κομψότητα, πολιτιστικό βάθος και αυθεντική νησιωτική φυσιογνωμία.

Σύμφωνα με τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης, η συγκεκριμένη προβολή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ινδική αγορά εξελίσσεται σε μία από τις πλέον ανερχόμενες αγορές εξερχόμενου τουρισμού διεθνώς. Οι Ινδοί ταξιδιώτες παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αναζητώντας προορισμούς που συνδυάζουν πολιτισμό, ιστορία, εμπειρίες, γαστρονομία, ταξίδια αναψυχής, MICE δραστηριότητες και τουρισμό γάμων.

Παράλληλα, η νέα αεροπορική δυναμική που δημιουργείται ανάμεσα στην Ινδία και την Αθήνα, σε συνδυασμό με τη συνεργασία IndiGo - AEGEAN μέσω συμφωνίας κοινού κωδικού, ενισχύει τη δυνατότητα των Ινδών ταξιδιωτών να προσεγγίσουν πιο εύκολα την Ελλάδα και, στη συνέχεια, ελληνικούς προορισμούς και νησιά. Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο συνδεσιμότητας, η παρουσία της Σύρου στο περιοδικό της IndiGo αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία προβολής σε ένα κοινό με υψηλή ταξιδιωτική δυναμική.

Η Σύρος μπορεί να τοποθετηθεί στην ινδική αγορά ως ένας προορισμός που δεν περιορίζεται στο κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», αλλά προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία: την Ερμούπολη με τη μοναδική νεοκλασική αρχιτεκτονική της, το Θέατρο Απόλλων, την 'Ανω Σύρο, τη συνύπαρξη πολιτισμών και δογμάτων, τη γαστρονομία, τις παραλίες και την αυθεντική καθημερινότητα ενός νησιού με ξεχωριστή ταυτότητα.

Το αφιέρωμα υπογράφει η Ιταλίδα ταξιδιωτική δημοσιογράφος Teresa Carrubba, η οποία είχε επισκεφθεί τη Σύρο, την Πάρο και την Κίμωλο στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής γνωριμίας των νησιών, σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας. Από την επίσκεψη αυτή είχαν ήδη προκύψει σημαντικές δημοσιεύσεις στην ιταλική αγορά, μεταξύ των οποίων και η παρουσίαση της Σύρου στο EMOTIONS Magazine ως «Syros - L'eleganza discreta dell'Egeo», δηλαδή «Σύρος - Η διακριτική κομψότητα του Αιγαίου».

Η νέα δημοσίευση στο inflight περιοδικό της IndiGo επιβεβαιώνει ότι οι στοχευμένες δημοσιογραφικές αποστολές μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Μια καλά σχεδιασμένη επίσκεψη δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο άρθρο, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε διαρκή σχέση προβολής, ανοίγοντας νέες αγορές και νέες ευκαιρίες για τον προορισμό.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσινός, δήλωσε: «Η παρουσία της Σύρου στο inflight περιοδικό της IndiGo αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας σε μια αγορά με τεράστια δυναμική. Η Ινδία είναι μια ανερχόμενη τουριστική αγορά, με ταξιδιώτες που αναζητούν πολιτισμό, εμπειρίες, αυθεντικότητα και προορισμούς με ταυτότητα. Στόχος μας είναι, μέσα από σταθερή και στοχευμένη προβολή, η Σύρος να αποτυπωθεί στο υποσυνείδητο των επισκεπτών ως προορισμός ποιότητας, εμπειριών και αυθεντικής φιλοξενίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

