Λέσβος: Χιλιάδες νεκρά ζώα, από αφθώδη πυρετό, σε αυτοσχέδιους τάφους

Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο λόγω της ασθένειας του αφθώδους πυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο.

Εκτός από το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα και τη μόλυνση του υπόγειου υδροφορέα του νησιού, η μεταφορά ζώων που φέρουν τον ιό χωρίς μέτρα βιοασφάλειας, με ανοιχτά φορτηγά, ασφαλώς υποσκάπτει κάθε προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωση της νόσου. Την ίδια στιγμή οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αυστηρά μέτρα περιορισμού για τα κοπάδια τους.

Κάτοικοι του νησιού φωτογράφισαν την ταφή χιλιάδων ζώων σε χώρο δίπλα στο Σκαλοχώρι και απέστειλαν το υλικό στην τοπική ιστοσελίδα stonisi.

Περίπου έναν μήνα νωρίτερα –ο εντοπισμός της ασθένειας έχει γίνει εδώ και δύο μήνες– είχε εγκριθεί ως χώρος ταφής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Βορείου Αιγαίου ένας χώρος δίπλα στον ΧΥΤΑ του νησιού, ωστόσο στη συνέχεια η Διεύθυνση Δασών είχε απαγορεύσει να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος.

Μετά από διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στις τοπικές αρχές και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκρίθηκε η καύση των ζώων που θανατώνονται σε κατάλληλο κλίβανο που διαθέτει μεγάλο σφαγείο της Λέσβου.

Ομως, όπως φαίνεται, η δυναμικότητα του κλιβάνου δεν επαρκεί για τον μεγάλο αριθμό των ζώων που σφάζονται στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της νόσου. Οπότε οι ανεξέλεγκτες ταφές χωρίς υγειονομικά μέτρα συνεχίζονται.

