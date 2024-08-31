Ναμίμπια: Τα άγρια ζώα θα... πληρώσουν τη λειψυδρία

Ναμίμπια, τέλη Αυγούστου. Ο ήλιος λάμπει κάτω από έναν ανέφελο ουρανό, η θερμοκρασία σκαρφαλώνει στους 35 βαθμούς. Ωστόσο, στην πραγματικότητα βρισκόμαστε στα βάθη του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο. Και δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου στη χώρα στο νοτιοδυτικό άκρο της Αφρικής εδώ και μήνες. Η νότια Αφρική πλήττεται σήμερα από μια πρωτοφανή ξηρασία. Οι ειδικοί αποδίδουν την ακραία ξηρασία στο καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο φέτος. Όχι μόνο στη Ναμίμπια, αλλά και στη Ζάμπια, τη Ζιμπάμπουε και το Μαλάουι κηρύχθηκε προ μηνών κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επίμονης ξηρασίας.



Τώρα η κυβέρνηση στην πρωτεύουσα της Ναμίμπια, το Βίντχουκ, έλαβε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση: Προκειμένου να βοηθήσει τον αγροτικό πληθυσμό, θέλει να επιτρέψει τη θανάτωση περισσότερων από 700 άγριων ζώων, που θα έπρεπε να απολαμβάνουν καθεστώς ειδικής προστασίας στα εθνικά πάρκα της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ελέφαντες, αντιλόπες, βουβάλια, ζέβρες και γκνου, τα περισσότερα από τα οποία πρόκειται να πυροβοληθούν από επαγγελματίες κυνηγούς. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας είχε ήδη ανακοινώσει το σχέδιο αυτό τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το υπουργείο, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ναμίμπια, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, απειλούνται έντονα από την έλλειψη τροφίμων και νερού.

Η κυβέρνηση της Ναμίμπια έχει ένα σχέδιο

Η κυβέρνηση της Ναμίμπια επικεντρώνεται σε δραστικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της ξηρασίας. Αφενός, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, πολλά άγρια ζώα κινδυνεύουν να πεθάνουν από τη δίψα λόγω της οξείας έλλειψης νερού σε πολλές περιοχές της Ναμίμπια. Με την εκτέλεση ενός καθορισμένου αριθμού ζώων, τα ζώα αυτά γλιτώνουν από έναν βασανιστικό θάνατο - και ταυτόχρονα αυξάνονται οι πιθανότητες επιβίωσης των υπολοίπων.



Επιπλέον, η έλλειψη νερού και τροφής έχει οδηγήσει σε αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Τα ζώα σε αναζήτηση νερού εισβάλλουν όλο και περισσότερο στους ανθρώπινους οικισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τον τοπικό πληθυσμό.



Και τρίτον, υπάρχουν σχέδια για τη διάθεση του κρέατος των σκοτωμένων άγριων ζώων στον πεινασμένο αγροτικό πληθυσμό. Οι αρχές της Ναμίμπια έχουν ήδη αρχίσει να το κάνουν αυτό. Πάνω από 150 ζώα έχουν ήδη θανατωθεί. Λέγεται ότι έχουν ήδη διανεμηθεί 57 τόνοι κρέατος σε χωριά που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τις πληγείσες περιοχές διατήρησης.

Οι οργανώσεις προστασίας των ζώων ζητούν εναλλακτικές

Το σχέδιο προκαλεί οργή στις οργανώσεις προστασίας των ζώων. Η οργάνωση Elephant-Human Relations Aid (EHRA), η οποία αγωνίζεται για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ ελεφάντων και ανθρώπων, κάνει λόγο για τη «μεγαλύτερη μαζική θανάτωση άγριων ζώων στην ιστορία της Ναμίμπια». Ξεκίνησε μια συλλογή υπογραφών, καλώντας την κυβέρνηση να σταματήσει το έργο και να αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις. Η αναφορά αναφέρει ότι το υπουργείο δεν έχει αναλύσει επαρκώς την έκταση των επιπτώσεων στην οικονομία και τον τουρισμό της Ναμίμπια.



Η EHRA κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση ότι επιτρέπει στους συλλέκτες τροπαίων να πυροβολούν ορισμένα από τα ζώα για χρήματα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ναμίμπια έχει πλέον επιβεβαιώσει αυτό το γεγονός. Ωστόσο, τονίζει επίσης ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν με αυτόν τον τρόπο - το ισοδύναμο περίπου 500.000 ευρώ - πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της υδροδότησης των εθνικών πάρκων.

Η προεκλογική εκστρατεία και ο αγροτικός πληθυσμός

Επιπλέον, σύμφωνα με την EHRA, είναι λανθασμένος ο ισχυρισμός ότι τα άγρια ζώα, όπως οι ελέφαντες και οι καμηλοπαρδάλεις, ανταγωνίζονται για νερό τα βοοειδή και τις κατσίκες του τοπικού πληθυσμού. Δεν επιτρέπεται καν η εκτροφή τους εντός των ορίων των εθνικών πάρκων, οπότε δεν υπάρχει ανταγωνισμός για τους πόρους μεταξύ άγριων και αγροτικών ζώων.



Η EHRA υποψιάζεται εντελώς διαφορετικά κίνητρα πίσω από το σχέδιο της κυβέρνησης: «Αυτή είναι μια χρονιά εκλογών στη Ναμίμπια», γράφει η οργάνωση στην αίτησή της, «και το κυβερνών κόμμα SWAPO αντιμετωπίζει την αυξανόμενη απόρριψη από τους ψηφοφόρους». Το SWAPO έχει τα προπύργιά του κυρίως στις αγροτικές περιοχές των οικισμών, οι οποίες αναμένεται τώρα να επωφεληθούν περισσότερο από τη διανομή του κρέατος των θηραμάτων. Η οργάνωση υποψιάζεται ότι το κυβερνών κόμμα ενδιαφέρεται πρωτίστως να δώσει στους υποστηρικτές του ένα εκλογικό δώρο ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου. Ως εκ τούτου, η EHRA προτρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις προς όφελος όλων - «συμπεριλαμβανομένης της άγριας ζωής της Ναμίμπια».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επικαλείται το σύνταγμα

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ναμίμπια εξέδωσε νέα ανακοίνωση την Τετάρτη υπερασπιζόμενο το μέτρο, λέγοντας ότι ήταν απαραίτητο και «σύμφωνο με τη συνταγματική μας εντολή να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς μας πόρους προς όφελος των πολιτών της Ναμίμπια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βοηθήσουμε τη χώρα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο».



Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ένα άτομο έχει ήδη σκοτωθεί ως αποτέλεσμα της αναζήτησης νερού από ελέφαντες. Για προληπτικούς λόγους, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να «περπατούν στην άγρια φύση τη νύχτα σε περιοχές που απειλούνται με εξαφάνιση».

