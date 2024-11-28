Ανησυχία για ρύπανση στον ποταμό Τύρια από εγκαταλελειμμένο φορτίο νταλίκας

Σχεδόν δέκα ημέρες μετά την πυρκαγιά σε νταλίκα που μετέφερε υλικά παραγωγής σαπουνιών και απορρυπαντικών στην Εγνατία Οδό, το φορτίο παραμένει εγκαταλελειμμένο στην Τύρια, προκαλώντας έντονη ανησυχία για νέα ρύπανση.

Κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν αφρούς στον ποταμό Τύρια, ενώ καταγράφηκαν νεκρά ψάρια, αποτέλεσμα της διαρροής υλικών κατά την κατάσβεση της φωτιάς.

Το καμένο τμήμα της νταλίκας, που εγκαταλείφθηκε δίπλα σε παιδική χαρά και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξακολουθεί να φέρει βαρέλια με επικίνδυνα χημικά, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.

Ο Δήμος Δωδώνης κινητοποιήθηκε άμεσα, ζητώντας από τις αρμόδιες υπηρεσίες την απομάκρυνση του φορτίου και τη διενέργεια δειγματοληψίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια από τις αρμόδιες αρχές ή την εταιρεία που ευθύνεται για τη μεταφορά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Δωδώνης, Χρήστος Ντακαλέτσης, υπέβαλε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Τύριας, υπογραμμίζοντας τον άμεσο κίνδυνο περαιτέρω ρύπανσης του ποταμού και των υδρόβιων οργανισμών, εάν το φορτίο παρασυρθεί από έντονη βροχόπτωση.

φωτογραφία Paramythia-online.gr

Πηγή: skai.gr

