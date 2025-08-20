Η τήξη του θαλάσσιου πάγου στην Αρκτική έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή επιβράδυνση την τελευταία εικοσαετία, με τους επιστήμονες να αναφέρουν ότι από το 2005 δεν έχει καταγραφεί στατιστικά σημαντική μείωση της έκτασής του.

Το εύρημα προκαλεί έκπληξη, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται, παγιδεύοντας ολοένα και περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Οι ερευνητές αποδίδουν το φαινόμενο σε φυσικές διακυμάνσεις των θαλάσσιων ρευμάτων που περιορίζουν την τήξη, «αντισταθμίζοντας» προσωρινά την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι πρόκειται για πρόσκαιρη ανάπαυλα και ότι η τήξη πιθανότατα θα επανεκκινήσει σε ρυθμό περίπου διπλάσιο του μακροπρόθεσμου μέσα στα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια.

Η μελέτη δεν δείχνει ότι οι πάγοι ανακάμπτουν. Η έκταση του θαλάσσιου πάγου τον Σεπτέμβριο – όταν φτάνει στο ετήσιο ελάχιστο – έχει μειωθεί στο μισό από το 1979, οπότε ξεκίνησαν οι δορυφορικές μετρήσεις. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική κρίση παραμένει «αναμφισβήτητα πραγματική» και η ανάγκη για άμεση δράση είναι αμετάβλητη.

Η φυσική διακύμανση που προκαλεί την επιβράδυνση πιθανόν συνδέεται με τις πολυδεκαετείς μεταβολές των ρευμάτων στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό, οι οποίες επηρεάζουν την ποσότητα θερμού νερού που εισρέει στην Αρκτική. Παρά την προσωρινή σταθεροποίηση, η περιοχή αναμένεται να βιώσει περιόδους χωρίς πάγο αργότερα μέσα στον αιώνα, με σοβαρές επιπτώσεις στους ανθρώπους, την άγρια ζωή και την παγκόσμια υπερθέρμανση.

Ο επικεφαλής της μελέτης, δρ. Mark England, εξήγησε:

«Είναι εντυπωσιακό, τη στιγμή που γίνεται συζήτηση για το αν η υπερθέρμανση επιταχύνεται, να μιλάμε για επιβράδυνση». Όπως είπε, η αλλαγή στη φυσική διακύμανση «μας έδωσε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά είναι προσωρινή – όταν τελειώσει, δεν θα είναι καλό νέο».

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Geophysical Research Letters, ανέλυσε δύο σύνολα δεδομένων για τα επίπεδα πάγου στην Αρκτική από το 1979 έως σήμερα. Η επιβράδυνση παρατηρήθηκε σε όλους τους μήνες του έτους. Τα μοντέλα κλιματικής προσομοίωσης έδειξαν ότι τέτοιες περίοδοι μπορούν να εμφανιστούν δύο φορές τον αιώνα, αλλά ακολουθούνται πάντα από επανεπιτάχυνση της τήξης.

Άλλοι ειδικοί, όπως η καθηγήτρια Julienne Stroeve, υπενθύμισαν ότι η εσωτερική κλιματική μεταβλητότητα μπορεί να «παγώσει» τις τάσεις για αρκετά χρόνια, χωρίς να σημαίνει αλλαγή στη μακροπρόθεσμη πορεία. Παράλληλα, η απώλεια όγκου του πάγου συνεχίζεται: από το 2010, το μέσο πάχος τον Οκτώβριο έχει μειωθεί κατά 0,6 εκατοστά ετησίως.

Η προσωρινή αυτή επιβράδυνση, σημείωσαν οι ερευνητές, δεν αποτελεί απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι πραγματική. «Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα πραγματική, οφείλεται στον άνθρωπο και συνεχίζει να απειλεί σοβαρά τον πλανήτη. Η ανάγκη για δράση δεν αλλάζει», τόνισε ο England.

