Όλοι Μαζί Μπορούμε: H 8η δενδροφύτευση στην Θεσσαλονίκη

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη! Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη για την 8η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και αυτή τη χρονιά, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση, να αναζωογονήσουμε περιοχές που έχουν πληγεί και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στις επόμενες γενιές.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

H δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας.

Σημείο συνάντησης: στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στην Άνω Τούμπα στο τέρμα της οδού Δημητρίου Χαρίση.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. Μετά τη δενδροφύτευση θα ακολουθήσει η συντήρηση των δενδρυλλίων, που έχει αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

