Κλιματική αλλαγή: Έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας των ωκεανών - Σοβαρές οι επιπτώσεις για τον πλανήτη

Αρνητικό ρεκόρ για τη θερμοκρασία των ωκεανών καθώς σημειώθηκε η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η μέση ημερήσια παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας ξεπέρασε το ρεκόρ του 2016 αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την υπηρεσία κλιματικής αλλαγής της ΕΕ Copernicus καθώς έφτασε τους 20,96C. Αυτό είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο για αυτήν την εποχή του χρόνου, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι ωκεανοί είναι ένας ζωτικής σημασίας ρυθμιστής του κλίματος. Απορροφούν τη θερμότητα, παράγουν το μισό οξυγόνο της Γης και επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες.

Τα θερμότερα νερά έχουν λιγότερη ικανότητα να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, που σημαίνει ότι παραμένει περισσότερο στην ατμόσφαιρα. Μπορεί επίσης να επιταχύνει το λιώσιμο των παγετώνων σε μεγαλύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Οι θερμότεροι ωκεανοί και οι καύσωνες επηρεάζουν θαλάσσια είδη όπως τα ψάρια και οι φάλαινες καθώς μετακινούνται αναζητώντας πιο δροσερά νερά, διαταράσσοντας την τροφική αλυσίδα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να επηρεαστούν τα ιχθυαποθέματα. Μερικά αρπακτικά ζώα, συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών, μπορεί να γίνουν επιθετικά καθώς μπερδεύονται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

«Βάζουμε τους ωκεανούς σε μεγαλύτερη πίεση από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σε οποιοδήποτε σημείο της ιστορίας», λέει ο Δρ Ματ Φροστ, από το θαλάσσιο εργαστήριο του Πλύμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφερόμενος στο γεγονός ότι η ρύπανση και η υπεραλίευση αλλάζουν επίσης τους ωκεανούς.

Οι επιστήμονες ανησυχούν για το χρονοδιάγραμμα αυτού του νέου ρεκόρ.

