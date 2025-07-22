Οι καύσωνες έχουν γίνει πιο συχνοί και έντονοι, προκαλώντας την αναζήτηση λύσεων για λίγες ανάσες δροσιάς.

Τα κλιματικά καταφύγια μπορούν να αποτελέσουν μια επιλογή για να γίνουν οι πόλεις ανθεκτικές στις ακραίες θερμοκρασίες, σημειώνει το Euronews.

Πού μπορούμε να πάμε για να ξεφύγουμε από τη ζέστη;

Κλιματικά καταφύγια

Σε ένα κύμα έντονης ζέστης, όπως αυτό που βίωσε η Λισαβόνα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένα μέρη προσφέρουν ανακούφιση και δροσιά στο κοινό.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν δημόσια πάρκα και κήπους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, μουσεία ή σχολεία, τα οποία είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ημέρας για να φιλοξενήσουν ευάλωτες ομάδες.

«Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας εντείνεται στους καύσωνες», υποστηρίζει ο επιστήμονας Manuel Banza.

«Έχουμε πολλά κτίρια και συχνά στενούς δρόμους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κυκλοφορία του αέρα», εξήγησε.

Ο επιστήμονας δεδομένων δημοσίευσε μια εργασία που εντοπίζει πιθανά κλιματικά καταφύγια στη Λισαβόνα, την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.

Έφτιαξε έναν διαδραστικό χάρτη της πόλης, όπου πρόσθεσε κήπους, σιντριβάνια, βρύσες, δημόσιες πισίνες και βιβλιοθήκες.

Στη Λισαβόνα, όπου το φαινόμενο της θερμικής νησίδας είναι συχνό, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη προωθήσει ένα τέτοιο δίκτυο, αλλά ο χάρτης του Manuel Banza μπορεί να βοηθήσει.

«Υπάρχει μεγάλο εύρος θερμοκρασιών στα σπίτια και η Λισαβόνα είναι μία από τις χειρότερες πόλεις στην Ευρώπη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα οι άνθρωποι δυσκολεύονται να θερμάνουν ή να ψύξουν τα σπίτια τους», τόνισε..

«Και έτσι εδώ υπάρχει μια δημοτική και δημόσια ευθύνη για εμάς να μετατρέψουμε τον δημόσιο χώρο σε έναν χώρο που αποτελεί προέκταση των σπιτιών μας», υποστηρίζει.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Λισαβόνας που συμμετείχαν σε έρευνα του Οργανισμού Ενέργειας και Περιβάλλοντος για την ενεργειακή φτώχεια ανέφεραν ότι αισθάνονται θερμική δυσφορία στα σπίτια τους, τόσο το καλοκαίρι (56,5%) όσο και το χειμώνα (63,2%).

Εκτός από τη δυσφορία, η ζέστη συνδέεται επίσης με αυξημένη θνησιμότητα. Μεταξύ 28 Ιουνίου και 3 Ιουλίου φέτος, η Πορτογαλία κατέγραψε 284 θανάτους από ζέστη.

Η Βαρκελώνη παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη

Εν τω μεταξύ, ίσως υπάρχει κάτι να μάθουμε από τη Βαρκελώνη, την ισπανική πόλη που πρωτοστάτησε στη δημιουργία ενός δικτύου κλιματικών καταφυγίων, με περισσότερες από 400 τοποθεσίες, το οποίο αποτελεί πρότυπο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις.

Οι αναλυτές λένε ότι αυτό που πραγματικά κάνει την καταλανική πόλη ένα σπουδαίο παράδειγμα είναι τα σαφή κριτήρια για τον ορισμό του τι είναι ένα καταφύγιο.

Σύμφωνα με την Ana Terra Amorim-Maia, ερευνήτρια που ειδικεύεται στην προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή στο Βασκικό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (BC3), «δεν είναι οποιοσδήποτε χώρος αυτόματα ένα κλιματικό καταφύγιο».

«Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πληθυσμών που είναι πιο ευάλωτοι στις ακραίες θερμοκρασίες, πρέπει να έχουν τουλάχιστον αυτά τα ελάχιστα κριτήρια- πρέπει να έχουν έναν στεγασμένο χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να καθίσουν, να πιουν νερό και να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα», δήλωσε η Terra Amorim-Maia στο Euronews.

Πηγή: skai.gr

