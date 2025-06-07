Κλείνει η «Πύλη της Κολάσεως» στο Τουρκμενιστάν μετά από 50 χρόνια

Μετά από μισό αιώνα αδιάκοπης φλόγας, ο εμβληματικός κρατήρας φυσικού αερίου στο Τουρκμενιστάν – γνωστός ως «Πύλη της Κολάσεως» – φαίνεται πως... σβήνει.

Ο κρατήρας, διαμέτρου 70 μέτρων και βάθους περίπου 20, σχηματίστηκε το 1971 όταν Σοβιετικοί γεωλόγοι, κατά λάθος, τρύπησαν μια υπόγεια «φούσκα» μεθανίου.

Για να αποτρέψουν τη διαρροή τοξικών αερίων, αποφάσισαν να βάλουν φωτιά στο άνοιγμα — νομίζοντας ότι θα καεί σε λίγες μέρες.

Οι φλόγες όμως δεν έσβησαν ποτέ. Μέχρι τώρα.

Σήμερα, οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι η ροή αερίου έχει μειωθεί σημαντικά, κάνοντας τις φλόγες να υποχωρούν εντυπωσιακά.

Όπως δήλωσε η Ιρίνα Λούριεβα, στέλεχος της κρατικής εταιρείας Turkmengaz, «η λάμψη που κάποτε φαινόταν από χιλιόμετρα μακριά, σήμερα μετά βίας φαίνεται από κοντά».

Η «Λάμψη του Καρακούμ» – όπως είναι η επίσημη ονομασία της – υπήρξε παράλληλα τουριστικός πόλος και πηγή έντονων περιβαλλοντικών ανησυχιών.

Το μεθάνιο, βασικό αέριο του κρατήρα, είναι πολλαπλά πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα στην πρόκληση υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η διεθνής πίεση για περιορισμό των εκπομπών, μαζί με την επιθυμία του πρώην προέδρου Γκουρμπανγκουλί Μπερντιμουχαμέντοφ να «κλείσει την Πύλη της Κολάσεως», οδήγησαν στην εκκίνηση έργων με στόχο την αποστράγγιση του μεθανίου μέσω γεωτρήσεων.

Μελέτες δείχνουν πως το φλεγόμενο φαινόμενο μειώνεται και, πλέον, φαίνεται να μετρά τις τελευταίες του μέρες. Για τους περιβαλλοντολόγους, πρόκειται για μια καλοδεχούμενη εξέλιξη σε μια χώρα που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εκπομπούς μεθανίου στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

