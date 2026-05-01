Το kiwi, το ιερό εθνικό πουλί της Νέας Ζηλανδίας, είχε εξαφανιστεί από τους λόφους γύρω από το Ουέλινγκτον πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Σήμερα, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας ηγούνται μιας εντυπωσιακής πρωτοβουλίας για να επαναφέρουν τα απειλούμενα, άπτερα πουλιά στην περιοχή.

«Αποτελούν κομμάτι της ταυτότητάς μας και της αίσθησης του ανήκειν εδώ», δήλωσε ο Πολ Γουόρντ, ιδρυτής του Capital Kiwi Project, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού. «Αλλά είχαν εξαφανιστεί από αυτούς τους λόφους για πάνω από έναν αιώνα και αποφασίσαμε, ως κάτοικοι του Ουέλινγκτον, ότι αυτό δεν ήταν σωστό».

Σε έναν ομιχλώδη λόφο πάνω από τη θάλασσα που χωρίζει τα δύο κύρια νησιά της χώρας, ο Γουόρντ και άλλοι εθελοντές διέσχισαν δύσβατη αγροτική γη αργά τη νύχτα, μεταφέροντας επτά κιβώτια υπό το αχνό κόκκινο φως φακών. Σε κάθε κιβώτιο βρισκόταν ένα kiwi, ανάμεσά τους και το 250ό πουλί που μεταφέρθηκε στο Ουέλινγκτον από την έναρξη του προγράμματος.

Μια ήσυχη επιστροφή στη φύση

Το kiwi είναι ντροπαλό και ιδιόμορφο πουλί, με υποτυπώδη φτερά και χαρακτηριστικό ρύγχος. Έχει ιδιαίτερη πνευματική σημασία για πολλούς Νεοζηλανδούς και αποτελεί σύμβολο της εθνικής ταυτότητας, εμφανιζόμενο ακόμη και σε στρατιωτικά αεροσκάφη, παρότι δεν μπορεί να πετάξει.

Πριν την άφιξη των ανθρώπων στη Νέα Ζηλανδία, εκτιμάται ότι υπήρχαν περίπου 12 εκατομμύρια kiwi. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 70.000, με τον πληθυσμό να μειώνεται κατά περίπου 2% κάθε χρόνο.

Κατά την απελευθέρωσή τους, τα πουλιά βγήκαν διστακτικά από τα κιβώτια τους και χάθηκαν γρήγορα στο σκοτάδι, ενώ παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν συγκινημένοι και ένας άνδρας απήγγειλε καρακία, παραδοσιακή προσευχή των Μαορί.

Από καταφύγια στην καρδιά της πόλης

Για δεκαετίες, τα εναπομείναντα kiwi προστατεύονταν σε απομονωμένα νησιά ή ειδικά καταφύγια χωρίς θηρευτές. Ωστόσο, ο στόχος του προγράμματος είναι διαφορετικός: να ζουν τα πουλιά δίπλα στους ανθρώπους, ακόμη και σε μια σύγχρονη πρωτεύουσα.

«Τα μέρη όπου ζουν οι άνθρωποι είναι και τα μέρη όπου μπορούμε να τα επαναφέρουμε, γιατί έχουμε τα μέσα να τα προστατεύσουμε», δήλωσε ο Γουόρντ.

Προστασία με συλλογική προσπάθεια

Η επιτυχία του εγχειρήματος βασίζεται σε εκτεταμένη δράση: πάνω από 5.000 παγίδες έχουν τοποθετηθεί για την αντιμετώπιση των κυριότερων θηρευτών, όπως οι νυφίτσες. Χάρη σε αυτά τα μέτρα, το ποσοστό επιβίωσης των νεοσσών φτάνει το 90%.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στον εθνικό στόχο της Νέας Ζηλανδίας να εξαλείψει εισαγόμενους θηρευτές έως το 2050. Ήδη, περιοχές του Ουέλινγκτον έχουν απαλλαγεί πλήρως από τέτοια είδη, ενώ εθελοντές παρακολουθούν με ακρίβεια ακόμη και την εμφάνιση ενός και μόνο αρουραίου.

«Σε παγκόσμιο επίπεδο, συνήθως μπορείς μόνο να υποστηρίξεις οικονομικά τέτοιες προσπάθειες», δήλωσε η Μισέλ Ίμπεϊ από τον οργανισμό Save the Kiwi. «Εδώ όμως υπάρχει ένα μοναδικό κίνημα, όπου καθημερινοί άνθρωποι αναλαμβάνουν δράση για να προστατεύσουν ένα απειλούμενο είδος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.