Με μετεωρολογικούς σταθμούς και ραντάρ αναμένεται να εξοπλιστεί η Ελλάδα μέσα στους επόμενους 19 μήνες

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας μέσα στους πρώτους μήνες του 2025, μεταξύ άλλων, θα υπογραφεί σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση σε όλην τη χώρα επτά δικτύων μετεωρολογικών ραντάρ τα οποία θα διαθέτουν και την απαραίτητη υποδομή. Οι νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ έρχονται να καλύψουν ένα κενό που υπάρχει εδώ και πάνω από 20 χρόνια στη χώρα, όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Β. Κικίλιας. Σκοπός αυτών των δράσεων είναι η αναβάθμιση της πρόληψης και της έγκαιρης προετοιμασίας για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με την προμήθεια των μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών καθώς και των σταθμών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων περιοχών ενδιαφέροντος, έργα ύψους πάνω από 36 εκατ. ευρώ, επιδιώκεται η βελτίωση της αποτύπωσης των τρεχουσών καιρικών συνθηκών και κυρίως της ποιότητας των παραγόμενων προγνώσεων τόσο για την περιοχή εγκατάστασης όσο και για το σύνολο της επικράτειας προάγοντας τα επίπεδα πρόβλεψης και ασφάλειας.

Ειδικότερα, τα σταθερά μετεωρολογικά Radar σχεδιάζεται να εγκατασταθούν σε νέες αλλά και σε ήδη υπάρχουσες θέσεις λειτουργίας του δικτύου των μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στις περιοχές που αναμένεται να εγκατασταθούν είναι η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Πρέβεζα, η Ανδραβίδα, ενώ εξετάζονται και περιοχές όπως η Σκύρος, η Λάρισα, η Αίγινα, ο Υμηττός, τα Χανιά, η Καλαμάτα και τα Κύθηρα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, όπως έγινε γνωστό από κύκλους της Πολιτικής Προστασίας, αναμένεται να υπογραφεί η προμήθεια ενός συστήματος βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης (Nowcasting) με το απαραίτητο λογισμικό και εξοπλισμό (servers, κα), καθώς επίσης και ενός συστήματος παραγωγής αυτοματοποιημένων ενημερώσεων και προειδοποιήσεων,τα οποία θα εγκατασταθούν στην ΕΜΥ και στο Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο της Λάρισας ως εφεδρικά.

Ακόμη, στην σύμβαση που θα υπογραφεί- υπολογίζεται μέσα στους πρώτους δύο μήνες του 2025- περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών (ΕΔΜΣ) της ΕΜΥ με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου συνολικά 30 συστημάτων Υδρολογικών Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών, η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου συνολικά 12 συστημάτων ανίχνευσης Ατμοσφαιρικών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων, η εγκατάσταση και λειτουργία δύο συστημάτων λήψης και επεξεργασίας δεδομένων από μετεωρολογικούς δορυφόρους καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση της κεντρικής υποδομής εξοπλισμού και λογισμικού για την παραγωγή και διαθεσιμότητα κρίσιμων δεδομένων στο υφιστάμενο σύστημα της ΕΜΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

