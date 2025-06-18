Λογαριασμός
Δέος: Ανεμοστρόβιλος διασχίζει ουράνιο τόξο στις ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Το κάμερα κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα του ανεμοστρόβιλου από κοντινή απόσταση, με τη στιγμή που τέμνει ένα ουράνιο τόξο - Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Ανεμοστρόβιλος

Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος χτύπησε κοντά στο Ντίκενς της Νεμπράσκα στις 16 Ιουνίου.

Το κάμερα κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα του ανεμοστρόβιλου από κοντινή απόσταση, μαζί με τη στιγμή που τέμνει ένα ουράνιο τόξο.

Ο σερίφης της κομητείας Λίνκολν ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τον ανεμοστρόβιλο.

Δείτε το βίντεο:

