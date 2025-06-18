Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος χτύπησε κοντά στο Ντίκενς της Νεμπράσκα στις 16 Ιουνίου.

Το κάμερα κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα του ανεμοστρόβιλου από κοντινή απόσταση, μαζί με τη στιγμή που τέμνει ένα ουράνιο τόξο.

Ο σερίφης της κομητείας Λίνκολν ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τον ανεμοστρόβιλο.

Δείτε το βίντεο:

A tornado was spotted twisting beside a rainbow in Nebraska as severe storms moved through the region.



At least 18 tornadoes were reported across several states Monday. https://t.co/SXiwpN2Fbx pic.twitter.com/AkeG6M5JVP — ABC News (@ABC) June 17, 2025

Πηγή: skai.gr

