ΥΠΕΝ:Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας για τη διαχείριση των δασών

Πλαίσιο συμφωνίας με τη Γαλλία στον τομέα της δασοκομίας υπέγραψε χθες με την Υπουργό Οικολογικής μετάβασης, Βιοποικιλότητας, Δασών, Θάλασσας και Αλιείας της Γαλλίας κα. Agnès Pannier-Runacher, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κεντρική δέσμευση των δύο πλευρών είναι η εισαγωγή τεχνογνωσίας και καινοτομίας στη διαχείριση των δασών. Επίσης, η συνεργασία θα περιλαμβάνει καλές πρακτικές όσον αφορά στην αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων για την προστασία των δασών, καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή και αξιοποίηση της βιομάζας από αγροτικές καλλιέργειες, αγροτεμάχια κοντά σε δασικές εκτάσεις. Το πλαίσιο συμφωνίας με τη Γαλλία εστιάζει στις περιοχές, της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όπως υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση, η εν λόγω συνεργασία λαμβάνει υπόψη την εξειδίκευση κάθε πλευράς και τις ομοιότητες ή αντιστοιχίες των δασικών οικοσυστημάτων. Αναλυτικότερα, οι φορείς των δύο χωρών θα συνεργαστούν με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας όσον αφορά στη διαχείριση των δασών και την εκμετάλλευση των ξυλωδών προϊόντων.

Οι Υπουργοί Ελλάδας και Γαλλίας προέβησαν σε κοινή δήλωση: «Η προστασία του περιβάλλοντος, και ιδίως των δασών μας, είναι ένα συλλογικό ζήτημα που απαιτεί διεθνή συνεργασία, ανταλλαγές τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Η Ελλάδα και η Γαλλία, φίλες χώρες, θα συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η υπογραφή αυτής της συμφωνίας θα αποτελέσει το έναυσμα για στενότερη συνεργασία, με στόχο την καλύτερη προστασία των φυσικών μας πόρων, των δασών μας και της βιοποικιλότητάς μας, ειδικά σε περιοχές που παρουσιάζουν μεταξύ τους κοινά clothing και μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την εμπειρία των χωρών μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.