Τις επόμενες δύο εβδομάδες, ακραία επίπεδα υγρασίας προβλέπεται να πλήξουν περίπου 40 πολιτείες της Αμερικής, με το πρώτο κύμα πολύ υγρού καιρού να αναπτύσσεται στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες μέχρι την Πέμπτη. Σε ολόκληρη τη χώρα, περίπου 170 εκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν επίσης, θερμοκρασίες άνω των 32 °C.

Η υπερβολικά υψηλή υγρασία συνέβαλε στις θανατηφόρες νεροποντές στη Δυτική Βιρτζίνια το περασμένο Σαββατοκύριακο και θα τροφοδοτήσει τις έντονες καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν τις πεδιάδες και τις μεσοδυτικές πολιτείες μέχρι την Τετάρτη, πριν φτάσουν στην Ανατολική Ακτή την Πέμπτη.

Η υψηλή υγρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα οφείλονται σε θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο των ωκεανών και σε νότιους ανέμους που πνέουν από αυτές τις περιοχές. Και υπάρχουν κι άλλα που πρόκειται να έρθουν. Ένα δεύτερο, ισχυρότερο κύμα, δυνητικά επικίνδυνης ζέστης και υγρασίας αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καθώς είναι πιθανό να σχηματιστεί ένας θερμικός θόλος.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στον Κόλπο του Μεξικού και τον δυτικό Ατλαντικό αναμένεται να τροφοδοτήσει ένα καλοκαίρι με υγρασία υψηλότερη του μέσου όρου στις ανατολικές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της χώρας.

Η καλοκαιρινή υγρασία τείνει να αυξηθεί στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ο μήνας με τη μεγαλύτερη τάση διαφέρει ανά περιοχή.

Τμήματα της Φλόριντα, μεταξύ άλλων κοντά στην Τάμπα, παρουσίασαν επίπεδα υγρασίας ρεκόρ κατά τη διάρκεια του Μαΐου, τροφοδοτώντας ένα κύμα καύσωνα. Η τάση μετατοπίστηκε στο Τέξας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου.

Πού και πότε θα κορυφωθεί η υγρασία

Η Washington Post αναλύει τις οκτώ πόλεις που θα βιώσουν πολύ υψηλά ή ακραία επίπεδα υγρασίας.

Ουάσινγκτον

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Ακραία

Η υγρασία θα γίνει πολύ υψηλή το απόγευμα της Τρίτης πριν πλησιάσει τα ακραία επίπεδα την Πέμπτη, όταν είναι πιθανές οι έντονες καταιγίδες. Η υγρασία θα μειωθεί ελαφρώς την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθεί γρήγορα σε πολύ υψηλά ή ακραία επίπεδα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και την επόμενη εβδομάδα, όταν θα φτάσει μια παρατεταμένη περίοδος υπερβολικής ζέστης.

Φιλαδέλφεια

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Ακραία

Η υψηλή υγρασία την Τρίτη θα γίνει πολύ υψηλή την Τετάρτη και την Πέμπτη, συμπίπτοντας με ισχυρές έως έντονες καταιγίδες. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα την Παρασκευή, η ζέστη και η υγρασία θα κλιμακωθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, φτάνοντας σε πολύ υψηλά έως ακραία επίπεδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Νέα Υόρκη

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Ακραία

Αναμένεται πολύ υψηλή υγρασία την Τετάρτη και την Πέμπτη, η οποία θα μειωθεί την Παρασκευή και θα επιστρέψει αργά το Σαββατοκύριακο. Πολύ υψηλά έως ακραία επίπεδα υγρασίας και υπερβολική ζέστη αναμένονται από την Κυριακή έως την επόμενη εβδομάδα.

Κλίβελαντ

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Πολύ υψηλό

Η υψηλή έως πολύ υψηλή υγρασία θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές της Πέμπτης, όταν οι βροχές και οι καταιγίδες θα την απομακρύνουν προσωρινά. Το Σαββατοκύριακο θα έρθει με την άφιξη πολύ υψηλής υγρασίας και υπερβολικής ζέστης, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Σικάγο

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Πολύ υψηλό

Υψηλή υγρασία θα αναπτυχθεί την Τρίτη, η οποία θα γίνει πολύ υψηλή την Τετάρτη, όταν είναι πιθανές ισχυρές έως έντονες καταιγίδες. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα την Πέμπτη, τα επίπεδα υγρασίας θα αυξηθούν από την Παρασκευή έως την επόμενη εβδομάδα, καθώς έρχεται μια περίοδος επικίνδυνης ζέστης.

Μινεάπολη

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Υπερβολικό

Η μέτρια έως υψηλή υγρασία θα αυξηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα την Παρασκευή, πριν φτάσει η ακραία υγρασία και η ζέστη το Σαββατοκύριακο. Οι συχνές βροχές και καταιγίδες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ενισχύσουν την τροπική αίσθηση.

Σεντ Λούις

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Ακραία

Τα υψηλά έως ακραία επίπεδα υγρασίας δεν δείχνουν σημάδια ύφεσης μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα τροφοδοτήσει ισχυρές έως έντονες καταιγίδες την Τετάρτη. Μια περίοδος υπερβολικής ζέστης προβλέπεται να φτάσει το Σάββατο.

Χιούστον

Μέγιστο επίπεδο υγρασίας: Υπερβολικό

Ενώ η ακραία υγρασία είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά μήκος της ακτής του Κόλπου κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, η αδυσώπητη φύση της αυτό το μήνα θα μπορούσε να σπάσει ρεκόρ.

Πόση ζέστη θα κάνει

Περίπου 170 εκατομμύρια άνθρωποι σε 45 πολιτείες προβλέπεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 90 βαθμών την επόμενη εβδομάδα.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο κίνδυνος επιπτώσεων που σχετίζονται με τη ζέστη προβλέπεται να φτάσει σε υψηλό επίπεδο (επίπεδο 3 από 4 στην κλίμακα της NOAA) στα νοτιοανατολικά και στον Ατλαντικό, ειδικά για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε ψύξη ή ενυδάτωση.

Τμήματα των νοτιοδυτικών περιοχών θα έχουν επίσης μεγάλο κίνδυνο να βιώσουν επιπτώσεις που σχετίζονται με τη ζέστη από την Τρίτη έως την Πέμπτη, πριν ο κίνδυνος μετακινηθεί στις πεδιάδες και τις μεσοδυτικές περιοχές από την Παρασκευή έως το Σαββατοκύριακο - όπου μπορεί να φτάσει σε ακραία επίπεδα.

Το υψηλότερο επίπεδο ζέστης, η οποία μπορεί να φθάσει σε τμήματα των Μεσοδυτικών την Κυριακή και των Μεσοδυτικών, Μεσοατλαντικών, Βορειοανατολικών και Νοτιοανατολικών τη Δευτέρα, είναι το υψηλότερο από τα τέσσερα επίπεδα της NOAA, που περιγράφεται ως «σπάνια ή/και μεγάλης διάρκειας ακραία ζέστη» που ενδέχεται να επηρεάσει τα συστήματα υγείας, τις ευαίσθητες στη ζέστη βιομηχανίες και τις υποδομές.

Καλοκαιρινή υγρασία

Για το μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ιούλιος είναι ο πιο υγρός μήνας του έτους κατά μέσο όρο. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, επειδή ο Ιούλιος είναι επίσης ο θερμότερος μήνας - και ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερους υδρατμούς.

Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, όπως η Φλόριντα, όπου ο Αύγουστος είναι ο πιο υγρός μήνας, που σχετίζεται με την εποχιακή κορύφωση των θερμοκρασιών των ωκεανών, και τμήματα της Δύσης, όπου οι μουσώνες αυξάνουν την υγρασία τον Αύγουστο.

Τα τελευταία 40 χρόνια, ο Σεπτέμβριος ήταν ο καλοκαιρινός μήνας με τη μεγαλύτερη τάση προς υψηλότερη υγρασία σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πιθανώς συνδέεται με τη θερμή περίοδο που γίνεται μεγαλύτερη και πιο έντονη λόγω της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών και άλλων μοτίβων κλιματικής μεταβλητότητας.

Σε τμήματα των βορειοανατολικών πολιτειών, όπως η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, ο Ιούλιος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη τάση υγρασίας - που σημαίνει ότι ο μήνας με τη μεγαλύτερη τάση τυχαίνει να είναι και ο πιο υγρός, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες ακραίες τιμές υγρασίας.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τμήματα των νοτιοανατολικών πολιτειών και της Φλόριντα, όπου ο Αύγουστος είναι τόσο ο πιο υγρός μήνας όσο και αυτός με τις μεγαλύτερες τάσεις υγρασίας.

Καθώς φτάνει η περίοδος αιχμής της υγρασίας, είναι απίθανο να υπάρξει σημαντική ανακούφιση στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

