Μάκιστος & Αρτέμιδα: Χωριά που παλεύουν να ξαναζωντανέψουν

Mετά τις φωτιές στη Μάκιστο και την Αρτέμιδα, η φύση άνθισε, αλλά τα χωριά ρημάζουν. Λίγοι κάτοικοι επιμένουν, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την πύρινη τραγωδία στη Μάκιστο και την Αρτέμιδα, η φύση πρασίνισε, αλλά τα χωριά έμειναν σχεδόν άδεια. Κλειστά καφενεία, μισοτελειωμένες υποδομές και μνήμες 31 θυμάτων βαραίνουν τον τόπο.

Κι όμως, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, μικρές επιστροφές και η επιμονή λίγων κατοίκων κρατούν ζωντανή την ελπίδα για αναγέννηση.

