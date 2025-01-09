Το 1/4 των ειδών που ζουν στο γλυκό νερό απειλείται με εξαφάνιση

Περίπου το 24% των ειδών που ζουν στο γλυκό νερό απειλείται με εξαφάνιση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature.

Υπολογίζεται ότι τα γλυκά νερά φιλοξενούν πάνω από το 10% όλων των γνωστών ειδών της πανίδας και αυτή η ποικιλομορφία προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Ωστόσο, τα οικοσυστήματα επηρεάζονται από τη ρύπανση, τα φράγματα, τη γεωργία και τα χωροκατακτητικά είδη.

Στη μελέτη αναλύθηκαν περισσότερα από 23.000 είδη που ζουν σε γλυκό νερό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 24% αυτών των ειδών διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Τα δεκάποδα καρκινοειδή (όπως καβούρια, καραβίδες και γαρίδες) έχουν το υψηλότερο ποσοστό απειλούμενων ειδών (30%), έναντι 26% για τα ψάρια του γλυκού νερού και 16% για τα οδοντόγναθα έντομα. Το 71% των απειλούμενων ειδών ζει σε ποτάμια.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το 54% των απειλούμενων ειδών θεωρείται ότι επηρεάζεται από τη ρύπανση, το 39% από τα φράγματα και την εξόρυξη νερού, το 37% από την αλλαγή της χρήσης γης και τις συναφείς επιπτώσεις από τη γεωργία και το 28% από τα χωροκατακτητικά είδη και τις ασθένειες.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών για την αποτροπή περαιτέρω απωλειών στην πανίδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

