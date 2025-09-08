Η Ελλάδα λαμβάνει διεθνή πιστοποίηση από τις ΗΠΑ για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών – Τσιάρας: Ενίσχυση της εικόνας μας ως υπεύθυνου και πρωτοπόρου εταίρου στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Ελλάδα απέσπασε διεθνή πιστοποίηση από την Αμερικανική Υπηρεσία NOAA Fisheries, χάρη στην αποτελεσματική στρατηγική της για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων θηλαστικών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εν λόγω πιστοποίηση θα ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εξαγωγών ελληνικών αλιευτικών προϊόντων προς την αμερικανική αγορά.

«Η διάκριση αυτή ανήκει στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της θάλασσας που εργάζονται καθημερινά για να προστατεύσουν τον θαλάσσιο πλούτο», τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η πιστοποίηση ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας ως υπεύθυνου και πρωτοπόρου εταίρου στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τη νέα αυτή αναγνώριση, η Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση, αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα για το μέλλον της. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων προστασίας και να στηρίζει την εξωστρέφεια του ελληνικού αλιευτικού τομέα, με γνώμονα πάντα την αειφορία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Διεθνής αναγνώριση και ωφέλειες για τον ελληνικό αλιευτικό τομέα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, επισήμανε ότι «η θετική αυτή αξιολόγηση αποτελεί διεθνή αναγνώριση των προσπαθειών της χώρας μας και της μεγάλης οικογένειας των Ελλήνων αλιέων για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Η κοινή προσπάθεια όλων για την προστασία των θαλασσίων θηλαστικών ανέδειξε την Ελλάδα πρωταθλήτρια στη Μεσόγειο και παράδειγμα προς μίμηση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την αξιοπιστία και την ποιότητα των ελληνικών αλιευτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές».

Η διεθνής καταξίωση έρχεται ως επιβράβευση των στοχευμένων πολιτικών και μέτρων που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν ήδη συνεισφέρει ουσιαστικά στη μείωση των απειλών για δελφίνια, φάλαινες και φώκιες στη Μεσόγειο.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ελλάδα ως πρότυπο

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η νέα πιστοποίηση συνοδεύτηκε από τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία χαρακτήρισε την Ελλάδα «παράδειγμα καλής πρακτικής» για την ευρύτερη περιοχή.

