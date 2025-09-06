Καινοτόμες λύσεις για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Smart Villages στη Σαλαμίνα

Παραδείγματα και καλές πρακτικές από την Ελλάδα, τη Φινλανδία και τη Λετονία, που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των «Έξυπνων Χωριών», παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο «Smart Villages» που πραγματοποιήθηκε στη Σαλαμίνα. Οι εμπειρίες των χωρών αυτών υπογραμμίζουν το πώς η αξιοποίηση της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να στηρίξει την τοπική οικονομία.

Σε χαιρετισμό του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, επισήμανε πως η συνεργασία των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής αποδεικνύει έντονη βούληση από τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια και παραγωγούς, να υιοθετήσουν ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Όπως τόνισε, στόχος είναι ένα μοντέλο που θα συνδέει τη γνώση με την πράξη, την παράδοση με την καινοτομία, και θα προσφέρει στους νέους ανθρώπους δυνατότητες να παραμείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν.

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας και πρόεδρος του ΔΣ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Γιώργος Παναγόπουλος, σημείωσε πως «φιλοξενώντας αυτό το συνέδριο, οι νησιώτες ενώνουν δυνάμεις, ανταλλάσσουν ιδέες και σχεδιάζουν το βιώσιμο αύριο των επόμενων γενεών».

Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, Ιωάννης Βουτσινάς, υπογράμμισε ότι η στρατηγική των έξυπνων χωριών δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τη συμμετοχική ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο. Επιπλέον, επεσήμανε ότι «η συνεργασία μεταξύ των νησιών δεν είναι μόνο εφικτή αλλά και αναγκαία».

Από την πλευρά του, ο διαχειριστής του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, Μαρίνης Μπερέτσος, αναφέρθηκε στη δημιουργία του «Δικτύου Νήσων» μέσω ανοιχτών διαδικασιών που οδήγησαν στη συγκρότηση μιας ισχυρής ένωσης δήμων, με στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας.

Η Συμβολή των Έξυπνων Λύσεων στην Τοπική Ανάπτυξη

Περισσότεροι από 25 εισηγητές ανέλυσαν σε έξι θεματικές ενότητες πώς η καινοτομία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η συλλογική δράση συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη. Παρουσιάστηκαν λύσεις όπως η ψηφιακή διαχείριση γης, η βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, η τουριστική προβολή με σύγχρονες μεθόδους, καθώς και η ανάπτυξη έξυπνων υποδομών. Οι λύσεις αυτές ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το συνέδριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας «Smart Villages Leader Network», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία του Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 ΠΕ Νήσων Αττικής.

Η Σημασία της Συνεργασίας για τα Βιώσιμα Χωριά

Οι συζητήσεις στα πάνελ ανέδειξαν ότι η συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας, επιστημονικής κοινότητας και επιχειρηματιών αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ανθεκτικών τοπικών κοινωνιών. Αυτές οι κοινωνίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής ως νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνέργεια δημάρχων και εκπροσώπων αυτοδιοίκησης για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των τοπικών αναπτυξιακών αναγκών και την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Τα Smart Villages – ή «Έξυπνα Χωριά» – συνιστούν αγροτικές κοινότητες που αξιοποιούν την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Μέσω της ψηφιοποίησης των αγροτικών δραστηριοτήτων, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της στήριξης των τοπικών υποδομών, επιδιώκουν να μετατρέψουν τις αγροτικές περιοχές σε δυναμικά και βιώσιμα οικοσυστήματα, προσελκύοντας επενδύσεις και προσφέροντας απασχόληση στους νέους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

