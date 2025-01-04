Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής θα κατακλύσει πολλά λιμάνια διακίνησης πετρελαίου

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, θα κατακλύσει πολλά από τα μεγαλύτερα λιμάνια διακίνησης πετρελαίου στον κόσμο, αναφέρει μελέτη, σύμφωνα με τον Guardian.

Επιστήμονες τόνισαν ότι αυτή η απειλή συνιστά ειρωνεία, καθώς η καύση ορυκτών καυσίμων είναι αιτία για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η επιστημονική κοινότητα έχει τονίσει ότι η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα σταματήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη και θα παράσχει πιο αξιόπιστη ενέργεια.

Δεκατρία από τα λιμάνια με την υψηλότερη κίνηση υπερδεξαμενόπλοιων θα υποστούν σοβαρές ζημιές από τη μόλις κατά 1 μέτρο άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σύμφωνα με μελέτη.

Ερευνητές σημείωσαν ότι δύο λιμένες χαμηλού υψομέτρου στη Σαουδική Αραβία - το Ρας Τανούρα και το Γιανμπού - διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Και τους δύο λιμένες διαχειρίζεται η Aramco, η σαουδαραβική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία, με το 98% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας να γίνεται μέσω αυτών των λιμανιών.

Τα λιμάνια πετρελαίου του Χιούστον και του Γκάλβεστον στις ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, περιλαμβάνονται επίσης σε αυτή τη λίστα των λιμένων που διατρέχουν κίνδυνο από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς επίσης και λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Κίνας, της Σιγκαπούρης και της Ολλανδίας.

Η πιο πρόσφατη επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε από την International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) δείχνει ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά 1 μέτρο είναι πλέον αναπόφευκτη μέσα στον επόμενο αιώνα και αυτή θα συμβεί ήδη από το 2070 αν στρώματα πάγου λιώσουν και οι εκπομπές αερίων δεν μειωθούν.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι ο σοβαρότερος μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της κλιματικής κρίσης, επαναχαράσσοντας τον παγκόσμιο χάρτη με επιπτώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις από τη Νέα Υόρκη έως τη Σαγκάη. Το επιταχυνόμενο λιώσιμο των πάγων και η επέκταση των ωκεανών έχουν ήδη διπλασιάσει τον ρυθμό ανόδου της στάθμης της θάλασσας τα τελευταία 30 χρόνια.

Η νέα μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον Μάιο, όπου ερευνητές διαπίστωσαν ότι 12 από τα 15 λιμάνια πετρελαίου με τη μεγαλύτερη κίνηση πετρελαιοφόρων είναι εκτεθειμένα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Χάρτες της ανόδου της στάθμης της θάλασσας από το Climate Central και το GoogleMaps χρησιμοποιήθηκαν για να δείξουν ότι μια άνοδος κατά 1 μέτρο θα έβλαπτε προβλήτες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, διυλιστήρια και άλλες υποδομές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

