Ινδία: Το 2024, το θερμότερο έτος από το 1901

Το έτος 2024 ήταν το θερμότερο στην Ινδία από το 1901, ανακοίνωσαν σήμερα οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της χώρας, με αποπνικτικές θερμοκρασίες, οι οποίες καταγράφονται στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας τάσης ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

«Το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί από το 1901», δήλωσε ο Μρουτιουντζάι Μοχαπάτρα, γενικός διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ινδίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Η μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους στην Ινδία το 2024 ήταν κατά 0,65 βαθμό πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της περιόδου 1991-2020», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η Ινδία έζησε το 2024 το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα ζέστης που έχει ποτέ καταγράψει, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Ένα επεισόδιο καύσωνα τον Μάιο στο Νέο Δελχί είχε ως αποτέλεσμα ο υδράργυρος να ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ στην πρωτεύ

