Greenpeace: Οι πιέσεις των λόμπι δεν επικράτησαν, αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία για τη Συνθήκη των Πλαστικών

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2025

INC-5.2: Συνθήκη για τα Πλαστικά: Η μάχη κατά των πλαστικών και τα εμπόδια των λόμπι

Υστερα από διετείς διαπραγματεύσεις στον ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Συνθήκης για τα Πλαστικά, οι υπουργοί διεθνών κρατών συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη για τον τελευταίο, κρίσιμο γύρο συζητήσεων. Κεντρικό διακύβευμα αποτέλεσε η επιλογή ανάμεσα σε μια φιλόδοξη συμφωνία για τη ριζική αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης ή στη διατήρηση του status quo, υπό την πίεση των λόμπι των ορυκτών καυσίμων και της πετροχημικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, το μέγιστο σημείο τριβής υπήρξε η πρόταση για μείωση της παραγωγής πλαστικών, γεγονός που για ακόμη μια φορά εμπόδισε την επίτευξη συνολικής συμφωνίας. Κρίσιμες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και οι ΗΠΑ υπό την προεδρία Τραμπ, τάχθηκαν υπέρ μιας αδύναμης συνθήκης χωρίς ισχυρά δεσμευτικά μέτρα, προσπαθώντας να περιορίσουν το περιεχόμενο της ακτιβιστικής πρότασης. Η παρέμβαση της Greenpeace, σε συνεργασία με δεκάδες οργανώσεις και ευαισθητοποιημένους πολίτες, απέτρεψε προς το παρόν την επικράτηση αυτής της θέσης.

Ηχηρό μήνυμα από την κοινωνία των πολιτών

Ο Graham Forbes, επικεφαλής της αποστολής της Greenpeace στη διαδικασία διαπραγματεύσεων, τόνισε ότι "Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στη Γενεύη πρέπει να αποτελέσει αφύπνιση: η αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης απαιτεί άμεση σύγκρουση με τα συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων". Εξήρε το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνήσεων επιζητά μια ισχυρή συμφωνία, αλλά, όπως τόνισε, "μια χούφτα επιτήδειων εκμεταλλεύτηκε τη διαδικασία για να μπλοκάρει τις προσπάθειες". Επισήμανε, επίσης, ότι "ο δισταγμός πρέπει να σταματήσει" καθώς η κρίση επιδεινώνεται και η πετροχημική βιομηχανία επιδιώκει βραχυπρόθεσμα κέρδη εις βάρος του πλανήτη.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: "Χρειαζόμαστε μια ισχυρή, νομικά δεσμευτική συνθήκη που θα μειώσει την παραγωγή πλαστικών, θα προστατεύσει την υγεία, θα προσφέρει δίκαιη χρηματοδότηση και θα τερματίσει τη ρύπανση από την εξόρυξη έως την απόρριψη τους. Οι ηγέτες πρέπει να αφουγκραστούν την κοινωνία γιατί το μέλλον της υγείας και του πλανήτη διακυβεύεται".

Η επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων

Το μέλλον των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιο. Αυτό που είναι βέβαιο, όμως, είναι η δέσμευση της Greenpeace και των συνεργατών της να συνεχίσουν αμείωτα τον αγώνα για μια πραγματικά ισχυρή, ουσιαστική διεθνή συμφωνία για τα πλαστικά, που θα θέσει σαφή όρια στην παραγωγή και διαχείριση των προϊόντων αυτών.

● Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την παρουσία της Greenpeace στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ελληνικό γραφείο Greenpeace, gpgreece@greenpeace.org, 2103840774

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

