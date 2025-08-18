Πάνω από 3.430.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές στην Ισπανία από τις αρχές του έτους

Σημαντικό ορόσημο σημειώθηκε φέτος στην Ισπανία, όπου ήδη περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus. Ο αριθμός αυτός αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για την χώρα και συνεχώς αναθεωρείται προς τα επάνω, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους ειδικούς.

Για σύγκριση, το 2022, που μέχρι σήμερα ήταν το πιο καταστροφικό σε επίπεδο καμένων εκτάσεων, είχαν καταγραφεί 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης στην Ισπανία. Το φετινό φαινόμενο ξεπερνά ήδη τα περσινά δεδομένα, θέτοντας σε δοκιμασία τις δασικές και πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας.

Ευρωπαϊκά ρεκόρ και η περίπτωση της Πορτογαλίας

Στον ευρωπαϊκό χάρτη των δασικών πυρκαγιών, η Πορτογαλία εξακολουθεί να διατηρεί το εθνικό ρεκόρ, με 5.630.000 στρέμματα καμένης γης το 2017, χρονιά που χαρακτηρίστηκε από τραγικό απολογισμό, καθώς «119 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» στις καταστροφικές πυρκαγιές. Από την αρχή της φετινής χρονιάς, έχουν ήδη καεί περίπου 2.160.000 στρέμματα στη χώρα.

Κλιματική αλλαγή και τοπικοί παράγοντες

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η κλιματική αλλαγή που αποδίδεται κυρίως στις ανθρώπινες δραστηριότητες, ευνοεί την αύξηση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων· οι υψηλές θερμοκρασίες, τα «κύματα καύσωνα» αλλά και τα έντονα επεισόδια ξηρασίας προκαλούν άμεσες συνέπειες στην εξάπλωση και ένταση των πυρκαγιών.

Πέραν των παγκόσμιων προκλήσεων, οι περιοχές επηρεάζονται και από τοπικούς επιβαρυντικούς παράγοντες. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη βλάστηση δημιουργούν συνθήκες όπου πυρκαγιές μπορούν να λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθιστώντας ακόμα δυσκολότερη την κατάσβεσή τους.

