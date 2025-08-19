Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου αύριο σε περιβαλλοντικά σημεία ενδιαφέροντος στην Αμοργό

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου, στην Αμοργό. Η επίσκεψη του υπουργού εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που σχετίζονται με την ανακοίνωση του νέου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου «Νότιο Αιγαίο 1 - Νότιες Κυκλάδες». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπασταύρου θα επισκεφθεί περιοχές με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον του νησιού.

Συναντήσεις με τοπικούς φορείς

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αμοργό, ο υπουργός θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον δήμαρχο του νησιού αλλά και με εκπροσώπους τοπικών φορέων. Στόχος των συναντήσεων θεωρείται η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης και προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής, υπό το πρίσμα της νέας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας.

Όπως είχε ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα, το αμφιλεγόμενο νέο θαλάσσιο πάρκο στοχεύει στο να προστατεύσει την βιοποικιλότητα και να προωθήσει την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων στις Νότιες Κυκλάδες, περιλαμβάνοντας σημαντικά θαλάσσια οικοσυστήματα και παράκτιες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

