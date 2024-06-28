Λιγότερο από έναν μήνα μετά την εκτόξευσή του, ο δορυφόρος EarthCARE του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) παρουσίασε τα πρώτα δεδομένα από ένα από τα όργανά του με τα οποία αποκαλύπτονται, για πρώτη φορά από το Διάστημα, πληροφορίες για τα συστατικά και την εσωτερική δομή των νεφών.

Ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε στις 29 Μαΐου 2024. Φέρει τέσσερα εξελιγμένα όργανα, τα οποία θα ρίξουν «φως» στον ρόλο που παίζουν τα σύννεφα και τα αερολύματα στη θέρμανση και ψύξη της γήινης ατμόσφαιρας, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και στην καλύτερη πρόγνωση των καιρικών συνθηκών.

Τα πρώτα δεδομένα που παρουσιάστηκαν προέρχονται από το όργανο ραντάρ σκιαγράφησης του προφίλ των νεφών, που ανέπτυξε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαστημικών Ερευνών (JAXA). Τα άλλα τρία όργανα αναμένεται να δώσουν δεδομένα τις επόμενες εβδομάδες.

Στην εικόνα που δημοσιοποιείται παρουσιάζονται λεπτομέρειες σχετικά με την εσωτερική δομή των νεφών πάνω από τον ωκεανό, ανατολικά της Ιαπωνίας στις 13 Ιουνίου 2024. Στα αριστερά, τα δεδομένα αποκαλύπτουν την κατακόρυφη συγκέντρωση των σωματιδίων των νεφών.

Το πυκνότερο τμήμα του νέφους βρίσκεται στο κέντρο του, όπου υπάρχουν περισσότερα μεγαλύτερα σωματίδια. Στα δεξιά διακρίνεται η ταχύτητα πτώσης των σωματιδίων του νέφους. Οι χαμηλές τιμές στο ανώτερο στρώμα υποδηλώνουν κρυστάλλους πάγου και νιφάδες χιονιού που αιωρούνται ή πέφτουν αργά. Στο κατώτερο στρώμα, οι πολύ υψηλότερες τιμές ταχύτητας πτώσης υποδηλώνουν βροχή.

Σημειώνεται ότι στην αποστολή συμμετέχει μέσα από μια σειρά πειραμάτων και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Όπως δήλωνε λίγο καιρό νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου, Βασίλης Αμοιρίδης, «ο EarthCARE είναι ο πρώτος δορυφόρος που θα μας παράσχει ταυτόχρονα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από το Διάστημα για να αποκωδικοποιήσουμε άγνωστες ατμοσφαιρικές διεργασίες που θα βελτιώσουν τις προγνώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

