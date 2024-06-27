Εκτεταμένες πυρκαγιές σε περιοχές βλάστησης κατέστρεψαν περιοχές της Αρκτικής, ιδιαίτερα στη Ρωσία, κατά τον μήνα Ιούνιο, περιοχές που κατέγραψαν ορισμένες από τις υψηλότερες εκπομπές CO2 τα τελευταία 20 χρόνια, σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

«Από τον Ιούνιο, εκπομπές CO2 που προήλθαν από πυρκαγιές (στην Αρκτική) είναι ήδη οι τρίτες υψηλότερες τα τελευταία 20 χρόνια για την περίοδο αυτού του χρόνου, μετά τις περιόδους μεγάλων πυρκαγιών του 2019 και του 2020», αναφέρεται η υπηρεσία Copernicus για την παρακολούθηση. της ατμόσφαιρας (CAMS).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που κατέγραψε μέχρι τις 26 Ιουνίου, ο τρέχοντας μήνας έχει ήδη συσσωρεύσει εκπομπές 6,8 εκατομυρίων τόνων CO2, έναντι 16,3 τον Ιούνιο του 2020 και 13,8 το 2019.

Οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές είναι αυτή η στιγμή στη Δημοκρατία της Σάχα στον Άπω Βορρά της Ρωσίας, η οποία έχει ήδη υποστεί σημαντικές ζημιές το 2021, υπογραμμίζει ο Copernicus.

«Η Αρκτική βρίσκεται στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής και οι αυξανόμενοι πυρκαγιών στη Σιβηρία είναι μια σαφής προειδοποίηση ότι αυτό το σύστημα κρίσιμης σημασίας δεν πλησιάζει σε επικίνδυνα σημεία καμπής», τόνισε η Γκείλ Γουάιτμαν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ και ίδρυμα των ομάδων ειδικών Arctic. Κατασκήνωση βάσης.

«Ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει εκεί – οι αλλαγές εκεί ενισχύουν τους παγκόσμιους κινδύνους για όλους μας», προειδοποίησε.

Η Αρκτική επηρεάζεται από ένα φαινόμενο που ονομάζεται "Αρκτική ενίσχυση", το οποίο προκαλεί ταχύτερα από τα μέσα γεωγραφικά πλάτη, τέσσερις φορές περισσότερο από τον μέσο παγκόσμιο όρο σύμφωνα με μια μελέτη.

Οι πυρκαγιές τείνουν να κορυφώνονται στο βόρειο ημισφαίριο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε τον υφυπουργό Οικολογίας, Διαχείρισης της Φύσης και Δασών της Σάχα, Αντρέι Κονόπλεφ, ο οποίος τόνισε ότι περισσότερες από 160 πυρκαγιές στη Δημοκρατία Σάχα έκαψαν σχεδόν 460.000 εκτάρια έως τις 24 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

