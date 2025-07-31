Χανιά: Αποσύρθηκε Γαλάζια Σημαία από παραλία του Δήμου Αποκόρωνα - Για αμέλεια των λίγων η οποία βλάπτει το σύνολο κάνει λόγο η δημοτική Αρχή

Αφαίρεση Γαλάζιας Σημαίας σημειώθηκε πρόσφατα σε παραλία του Δήμου Αποκόρωνα, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Αξιολογητών της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Η δημοτική αρχή αποδίδει την εξέλιξη σε αμέλεια συγκεκριμένων επιχειρηματιών, τονίζοντας πως το γεγονός αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της περιοχής.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης επισημαίνει ότι η απώλεια της Γαλάζιας Σημαίας δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη διοικητική πράξη, αλλά για ένα σοβαρό μήνυμα προς την τοπική κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «πρόκειται για πλήγμα στην εικόνα, τον τουρισμό και την αξιοπιστία του Δήμου». Το πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι η αφαίρεση του τίτλου δεν σχετίζεται με την ποιότητα των υδάτων, που παραμένει εξαιρετική, αλλά με κενά στην οργάνωση και τη συμμόρφωση επιχειρηματιών ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα απονομής της Γαλάζιας Σημαίας χαρακτηρίζεται αυστηρό, καθώς δεν περιορίζεται στην καθαρότητα των νερών, αλλά απαιτεί επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, παρουσία ναυαγοσώστη, επαρκείς υποδομές υγιεινής, πρόσβαση για όλους, ενημέρωση καθώς και συστηματική περιβαλλοντική διαχείριση. Όπως σημειώνει ο δήμαρχος, «αρκεί η παράβλεψη ενός μόνο απαραίτητου κριτηρίου ώστε να χαθεί ο τίτλος».

Οι συνέπειες της αμέλειας

Αναφορικά με τη στάση των επαγγελματιών, ο κ. Κουκιανάκης υπογραμμίζει πως όταν κάποιοι επιλέγουν — παρά τις συστάσεις — να θεωρούν τις απαιτήσεις «τυπικότητες», όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις τους, αλλά προκαλούν ζημία και στην ευρύτερη περιοχή. Η αφαίρεση της σημαίας δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο και υπονομεύει τη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται για την προάσπιση της ποιότητας, της τουριστικής ανάπτυξης και του κύρους της περιοχής.

Όπως τονίζει, «ο Δήμος Αποκορώνου δεν πρόκειται να ανεχθεί την αμέλεια ως κανόνα. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους δημότες, τους επισκέπτες και το περιβάλλον να διαφυλάξουμε τα λειτουργικά πρότυπα. Το ζήτημα δεν ήταν τεχνικής φύσης, αλλά θέμα ανευθυνότητας».

Συλλογική ευθύνη και απαραίτητη συνέπεια

Χαρακτηρίζοντας τις παραλίες του Δήμου ως «φυσικά στολίδια του τόπου», ο δήμαρχος Κουκιανάκης τόνισε ότι απαιτούν συνεχή φροντίδα και κατάλληλες υποδομές. Υπενθύμισε επίσης πως οι Γαλάζιες Σημαίες αποτελούν διαρκή τίτλο τιμής και δεν απονέμονται μία φορά και για πάντα: «Κάθε ημέρα οι παραλίες πρέπει να αποδεικνύουν τη συμβατότητα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές».

Κάλεσε όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε βραβευμένες παραλίες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός συνιστά κοινό στοίχημα και η ευθύνη είναι τόσο συλλογική όσο και ατομική. Όπως καταλήγει, «αν δεν τηρήσουμε τις αναγκαίες προδιαγραφές, ρισκάρουμε να χάσουμε κάτι πολύ περισσότερο από μια σημαία: χάνουμε την εμπιστοσύνη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

