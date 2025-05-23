Η περίοδος των τυφώνων στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό ξεκίνησε στις 15 Μαΐου. Υπάρχει πιθανότητα 60% ότι η πρώτη καταιγίδα της σεζόν μπορεί να σχηματιστεί στα ανοιχτά, δυτικά του Μεξικού, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Εάν δημιουργηθεί ένα σύστημα, πιθανότατα θα είναι αρκετά μακριά από το Μεξικό ώστε να αποφευχθούν μεγάλες επιπτώσεις. Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής - ιδιαίτερα εκείνοι στις πολιτείες Michoacán, Colima και Jalisco - θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις προβλέψεις σε περίπτωση που αλλάξουν.

Πέρυσι, η πρώτη καταιγίδα σχηματίστηκε στην περιοχή στις αρχές Ιουλίου, ενώ η σεζόν τελείωσε με λιγότερες καταιγίδες από το κανονικό.

Μια μέση περίοδος τυφώνων στον Ανατολικό Ειρηνικό έρχεται με 15 ονομασμένες καταιγίδες και οκτώ τυφώνες, με τους τέσσερις να έχουν μεγάλη ισχύ. Η περίοδος, δε, Διαρκεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι καταιγίδες που σχηματίζονται στην περιοχή, οι οποίες αντλούν τη δύναμή τους από τα νερά των ωκεανών που συχνά υπερβαίνουν τους 85 βαθμούς, μπορούν να επηρεάσουν το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μερικές φορές, οι τυφώνες στον ανατολικό Ειρηνικό διανύουν πάνω από 3.000 μίλια δυτικά, πλήττοντας τη Χαβάη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι καταιγίδες που σχηματίζονται εκεί φτάνουν στη Νότια Καλιφόρνια, όπως η Hilary το 2023.

Το πρώτο όνομα καταιγίδας στη λίστα φέτος είναι ο Alvin και ακολουθούν οι Barbara, Cosme και Dalila.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.