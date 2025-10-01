Social Farming 360°: Κοινωνικά ωφέλιμη γεωργία στα σωφρονιστικά ιδρύματα της Ελλάδας

Η Αναγεννητική Γεωργία κάνει δυναμική είσοδο στα σωφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας, ενισχύοντας τη γνώση, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική επανένταξη. Το πρόγραμμα Social Farming 360° αξιοποιεί τη γη ως εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει άτομα και κοινότητες μέσω της βιώσιμης γεωργίας.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε έξι δομές, συμπεριλαμβανομένων των Αγιά Χανίων, Τίρυνθας Αργολίδας, Κασσαβέτειας Βόλου, Κασσάνδρας Χαλκιδικής, Ελεώνα Θηβών (Αγροτικό Τμήμα Γυναικών) και του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων. Εκεί, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές, στη φροντίδα της γονιμότητας του εδάφους και στην προώθηση της βιοποικιλότητας. Οι δράσεις απευθύνονται τόσο σε κρατούμενους όσο και σε γεωπόνους, ενισχύοντας τις δεξιότητες και των δύο πλευρών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τρίωρα σεμινάρια για κάθε ομάδα σε κάθε κατάστημα κράτησης.

Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις γύρω από την αγροοικολογία, η οποία μιμείται τη φύση και στηρίζει τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων. Παράλληλα, διδάσκονται τις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας, με έμφαση στην υγεία του εδάφους, τη βιοποικιλότητα και την αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας.

Οι βασικές αρχές της αναγεννητικής γεωργίας αποτυπώνονται σε επτά πυλώνες: υγεία του εδάφους, βιοποικιλότητα, διαχείριση νερού, κτηνοτροφία, υπηρεσίες οικοσυστημάτων, κοινωνικοοικονομική ευημερία και διαρκής μάθηση.

Το πρόγραμμα, με διάρκεια από τον Ιανουάριο 2024 έως τον Δεκέμβριο 2025, έχει μέχρι στιγμής καταγράψει περισσότερες από 870 συμμετοχές κρατουμένων και γεωπόνων, 598 ώρες εκπαίδευσης σε γεωργικές και επαγγελματικές δεξιότητες και περισσότερες από 600 επαγγελματικές πιστοποιήσεις μέσω του φορέα ACTA.

Το Social Farming 360° υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με την υποστήριξη του Citi Foundation και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την ActionAid Hellas και την Πύλη Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

