ΕΕ: Στην κόψη του ξυραφιού η διαπραγμάτευση για το κλίμα

Εξαιρετικά δύσκολη αναμένεται η διαπραγμάτευση στο σημερινό έκτακτο συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για την αναθεώρηση του «κλιματικού νόμου», ενόψει COP30.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Σε λίγες μέρες αρχίζει η διεθνής διάσκεψη για το κλίμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Βραζιλία (COP30), αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να παραμείνει χωρίς ενιαία θέση. Επί της ουσίας, οι 27 υπουργοί καλούνται να συμφωνήσουν σήμερα μια γενική προσέγγιση επί της πρότασης της Κομισιόν για τους ενδιάμεσους δεσμευτικούς κλιματικούς στόχους της ΕΕ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990).

Πηγή: Deutsche Welle

«Ρήτρα αναθεώρησης» στο τραπέζιΗ Δανέζικη προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε κατέθεσε συμβιβαστικό κείμενο που εκτιμά ότι θα επιφέρει την πολυπόθητη συμφωνία, παρά το ότι αρμόδιες πηγές παραδέχονται ότι «περπατάμε στην κόψη του ξυραφιού». Η διαπραγμάτευση αφορά την ενίσχυση «ρήτρας αναθεώρησης», που περιλαμβάνει τη ρητή δυνατότητα επανεξέτασης του στόχου μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040.Η πρόταση των Δανών έγινε βάσει των συμπερασμάτων του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ανταποκρίνεται στο αίτημα αρκετών κρατών μελών – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – ως προς τη διασφάλιση μιας πιο «ρεαλιστικής» προσέγγισης ως προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων.Αρκετά κράτη μέλη εκτιμούν ότι το συμβιβαστικό κείμενο πετυχαίνει μια ισορροπία, ωστόσο η Ιταλία και η Γαλλία εκφράζουν ενστάσεις, φοβούμενες αβεβαιότητα ως προς τους επενδυτές. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία ζητούν πιο αυστηρό πλαίσιο ως προς την επαναξιολόγηση των στόχων.Μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχουςΤο Παρίσι ζήτησε να προβλεφθεί μηχανισμός «μείωσης του κινδύνου», που θα συνδυάζει συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης από τώρα έως το 2030 και «φρένο έκτακτης ανάγκης» που θα επιτρέπει, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο, να προσαρμοστεί ο στόχος καθαρής μείωσης έως και τρεις μονάδες (στο -87%), εάν η απορρόφηση άνθρακα αποδειχθεί χαμηλότερη από ό,τι προβλέπεται σήμερα.Η Δανέζικη προεδρία στο αναθεωρημένο κείμενό της διατηρεί τη δυνατότητα «επαρκούς συνεισφοράς» των διεθνών πιστώσεων ως προς τις εκπομπές αερίων στον γενικό στόχο, αντικαθιστώντας τον όρο «περιορισμένη» του προηγούμενου κειμένου. Το επίπεδο 3% που προτείνει η Κομισιόν παραμένει σε αγκύλες, όπως και η ημερομηνία εφαρμογής (2036).Κάποια κράτη θέλουν αύξηση έως 5% στις διεθνείς πιστώσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία του Παρισιού, που θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες να συμπεριλάβουν χρηματοδότηση έργων «απαλλαγής» από τις ανθρακούχες εκπομπές στο εξωτερικό και την υλοποίηση από το 2031.Κρίσιμες θα είναι οι διαπραγματεύσεις και για την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC) ενόψει της διάσκεψης της COP 30, που χρειάζεται ομόφωνη έγκριση και εξαρτάται από την προηγούμενη συμφωνία των κρατών μελών επί του «κλιματικού νόμου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.