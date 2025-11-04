Μία παράκτια τουρμπίνα αιολικής ενέργειας (ανεμογεννήτρια) ισχύος 26 μεγαβάτ τέθηκε σε λειτουργία για τη σύνδεσή της με το ενεργειακό δίκτυο στην πόλη Ντονγκγίνγκ που βρίσκεται στην επαρχία Σαντόνγκ στα ανατολικά της Κίνας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τουρμπίνα παγκοσμίως στο είδος της, σύμφωνα με την Dongfang Electric Wind Power Co., Ltd., που την ανέπτυξε.

Η αναφερόμενη τουρμπίνα έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κίνα, ενώ έχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, στην ικανότητα παραγωγής ενέργειας, αλλά και στη διάμετρο του ρότορα που διαθέτει ξεπερνώντας τα 310 μέτρα, δήλωσε ο Γιανγκ Σενλίν, αντιπρόεδρος του ινστιτούτου της ίδιας εταιρίας για την έρευνα και το σχεδιασμό στον τομέα της αιολικής ενέργειας.

Το ύψος των ακτινωτών πτερύγων της φτάνει τα 185 μέτρα, ενώ η σάρωση της περιφέρειας κυκλικής κίνησης της τουρμπίνας ισοδυναμεί με αυτή που καλύπτουν 10,5 τυπικά γήπεδα ποδοσφαίρου, σύμφωνα με τον Γιανγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

