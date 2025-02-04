Η 17η και 18η δενδροφύτευση του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα λάβει χώρα στο Κορωπί και στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, έχουμε διπλή δενδροφύτευση, στο Κορωπί και στη Θεσσαλονίκη!

Όλοι μαζί, θα συμβάλουμε στη δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών, έχοντας ως στόχο να επαναφέρουμε το πράσινο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν αγοράστηκαν με τα έσοδα από τη συναυλία – αφιέρωμα στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Κρωπίας και Θεσσαλονίκης.

Σημεία συνάντησης:

17η δενδροφύτευση στην Αττική: Καρπάθου και Πόρου, περιοχή Αγία Μαρίνα, Κορωπί

18η δενδροφύτευση στη Θεσσαλονίκη: Γέφυρα Περραιβού, Σέιχ Σού, περιοχή Άνω Τούμπα

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν και στις δύο περιοχές στις 11:00 π.μ.

