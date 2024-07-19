Με ένα απίστευτο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Παρασκευής μια παρέα φίλων οι οποίοι έπλεαν με το σκάφος τους στο Αιγαίο κοντά σε παραλία της Εύβοιας.

Ξαφνικά από τα ήρεμα νερά της θάλασσα ξεπήδησαν δελφίνια τα οποία μάλιστα πλησίασαν κοντά στο σκάφος και “χαιρέτισαν” τους επιβάτες με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Δεν είναι πρώτη φορά στην Εύβοια, που κάνουν την εμφάνισή τους και φυσικά πάντα ενθουσιάζουν τους ανθρώπους με τις κινήσεις τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.