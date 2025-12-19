«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Τι θα δείτε αυτό το ΣΚ

Στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Ζω Καλά» μπαίνουν οι νέες τάσεις της ομορφιάς με ή χωρίς νυστέρι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ζητούμενο για τους ανθρώπους σήμερα είναι να έχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα και να κάνουν πράγματα που ταιριάζουν στο πρόσωπό τους χωρίς ακρότητες.

Μάλιστα, δεν περιμένουν να περάσουν τα χρόνια αλλά ξεκινούν από νωρίς κάνοντας ουσιαστικά προληπτικές κούρες και παρεμβάσεις ομορφιάς.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο την ηθοποιό Αντιγόνη Κουλουκάκου, η οποία εξηγεί γιατί δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό της και απαντάει στο ερώτημα αν και τι θα έκανε για να βελτιώσει την εμφάνισή της.

Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για την αξία του δώρου στα παιδιά και μαθαίνουμε όλες τις νεότερες εξελίξεις στον αιματολογικό καρκίνο με τη βοήθεια των κυτταρικών θεραπειών.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η Αντιγόνη Κουλουκάκου για τις αισθητικές επεμβάσεις

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

