Το «The Floor», ένα από τα καινοτόμα, φρέσκα και γρήγορα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, ολοκλήρωσε την πρώτη σεζόν του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με τον Ανδρέα Τσεμπερλίδη να κατακτά και τα 100 τετράγωνα και να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής!

Σήμερα, ο 45χρονος στρατιωτικός φιλοξενήθηκε, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You» και μίλησε για την εμπειρία του και πώς θα αξιοποιήσει το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ, καθώς και τα 2.000 ευρώ που είχε κερδίσει στο πρώτο επεισόδιο.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Ακόμα, ο σταθμός γνωστοποίησε ότι, από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 21.00, κάνει πρεμιέρα η δεύτερη σεζόν του «The Floor».

Δείτε το trailer:

