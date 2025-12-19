H Eλλάδα ψηφίζει: Οι κάλπες κλείνουν πανηγυρικά το σαββατοκύριακο

Διπλή συντροφιά θα μας κρατήσει το «Η Ελλάδα ψηφίζει» και αυτό το Σαββατοκύριακο με τις κάλπες να ανοίγουν για τελευταία φορά το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 17:15 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 17:05 στον ΣΚΑΪ!

Το Σάββατο (17:15) το «Η Ελλάδα ψηφίζει» μπαίνει σε mood Χριστουγεννιάτικο! Η πρώτη ομάδα είναι μία παρέα, που τα μέλη της, εκτός από γείτονες, είναι και συμπαίκτες σε ομάδα ποδοσφαίρου 5Χ5. Έρχεται για να αποδείξει πως μπορεί να «παίξει μπάλα» και σε πλατό! Η δεύτερη ομάδα φτάνει στο πλατό από την Σκοτεινή Αργολίδος και αποτελείται από ένα ζευγάρι με δύο καλούς του φίλους. Κοινό σημείο αναφοράς η αγάπη τους για τα κλαρίνα!

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος έχουν στα χέρια τους εορταστικά ερωτήματα και διλήμματα!

Τι κάνεις όταν σου χτυπούν πολύ νωρίς το κουδούνι για να πούνε τα κάλαντα;

Τι δώρο θέλεις να σου κάνει ο Άγιος Βασίλης για τη νέα χρονιά;

Την Κυριακή (17:05), το τελευταίο live του «Η Ελλάδα ψηφίζει», προετοιμάζει τα βραβεία της χρονιάς! Το μοναδικό live τηλεπαιχνίδι σόου της ελληνικής τηλεόρασης ρίχνει αυλαία και αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό με ένα special επεισόδιο, διοργανώνοντας την πιο ξεχωριστή ψηφοφορία για τα σημαντικότερα γεγονότα και τις προσωπικότητες που ξεχώρισαν το 2025.

Στο πλατό του «Η Ελλάδα ψηφίζει», για το τελευταίο live, έρχονται μία παρέα που τα μέλη της είναι φίλοι από παιδιά και μία αγαπημένη οικογένεια. Ποια ομάδα θα καταφέρει να προβλέψει τις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού;

Ποια ήταν η πιο δυνατή κόντρα του 2025;

Ποιος είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής;

Ποιος είναι ο σέξι άνδρας της χρονιάς;

Ποια είναι η σέξι γυναίκα της χρονιάς;

Η Ελένη Καρποντίνη με την κάμερα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» και εορταστική διάθεση θα μεταφέρει όσα ψηφίζει το κοινό που βρίσκεται εκτός πλατό!

Η Ελλάδα ψηφίζει, τελευταία live το Σάββατο 20/12 στις 17:15 και Κυριακή 21/12 στις 17:05. στον ΣΚΑΪ

#ielladapsifizei

Δείτε το τρέιλερ:

Sneak preview στις ερωτήσεις:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.