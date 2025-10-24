Λογαριασμός
«Ζω Καλά»: Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη- Πρεμιέρα, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 11.30 στον ΣΚΑΪ

Αναλυτικά όλα όσα θα δούμε στην πρεμιέρα της εκπομπής, «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 11.30 στον ΣΚΑΪ

«Ζω Καλά»: Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Ζω καλύτερα όταν «ΖΩ ΚΑΛΑ».

Αυτό το μήνυμα επιχειρεί να περάσει στους τηλεθεατές η νέα εκπομπή υγείας και ευζωίας με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, που έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου και στη συνέχεια, θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου:

Από τον γονιό που δεν «σηκώνει μύγα στο σπαθί του» φθάσαμε στο παιδί που κάνει κουμάντο στο σπίτι. Η παιδοκεντρική οικογένεια είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής: τι σημαίνει πραγματικά «παιδοκεντρική οικογένεια» και πώς την αντιλαμβάνονται και την εφαρμόζουν οι γονείς σήμερα; Οι ειδικοί μιλούν για τους γονείς που βάζουν στο κέντρο του κόσμου τους το παιδί και για το παιδί που μεγαλώνει χωρίς πολλά όρια και είναι «ο βασιλιάς» του κόσμου.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Τζένη Μπότση, η οποία μοιράζεται τις δικές της ανησυχίες και προβληματισμούς ως μητέρα και εξηγεί πως μαζί με τον σύζυγό της έχουν καταφέρει η κόρη της να είναι ανεξάρτητη και με ενσυναίσθηση.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για το ιδανικό υπνοδωμάτιο για καλό και ποιοτικό ύπνο και για τα φυσικά συστατικά κατά της αντίστασης στην ινσουλίνη που βοηθούν στην απώλεια βάρους.

Δείτε το τρέιλερ

Πηγή: skai.gr

