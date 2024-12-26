Λογαριασμός
Το 2ο «Παιχνίδι του Καλαμαριού» (Squid Game) μόλις βγήκε στο Netflix - Δείτε το καθηλωτικό τρέιλερ

Στον δεύτερο κύκλο, ο νικητής παίκτης 456 δεν πήγε τελικά στην Αμερική και επιστρέφει στο δυστοπικό παιχνίδι επιβίωσης με μια νέα λύση στο μυαλό του...

Squid Game: Μόλις κυκλοφόρησε η δεύτερη σεζον

H δεύτερη σεζόν της δυστοπικής σειράς - φαινόμενο του Netflix «Το Παιχνίδι του Καλαμαριού» (Squid Game) μόλις κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα, προς ενθουσιασμό των εκατομμυρίων φανς παγκοσμίως. 

Στον δεύτερο κύκλο, ο νικητής παίκτης 456 δεν πήγε τελικά στην Αμερική και επιστρέφει στο μυστηριώδες παιχνίδι επιβίωσης με μια νέα λύση στο μυαλό του.

Η δεύτερη σεζόν αποτελείται από 7 επεισόδια συνολικά, ενώ έχει δοθεί το «πράσινο φως» και για τον τρίτο και τελευταίο κύκλο της σειράς, που θα κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2025.

