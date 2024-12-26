Squid Game: Μόλις κυκλοφόρησε η δεύτερη σεζον

H δεύτερη σεζόν της δυστοπικής σειράς - φαινόμενο του Netflix «Το Παιχνίδι του Καλαμαριού» (Squid Game) μόλις κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα, προς ενθουσιασμό των εκατομμυρίων φανς παγκοσμίως.

Wishing you a very merry Squidmas. SQUID GAME SEASON 2 IS NOW PLAYING!!!!! pic.twitter.com/avOzJq7BKH December 26, 2024

Στον δεύτερο κύκλο, ο νικητής παίκτης 456 δεν πήγε τελικά στην Αμερική και επιστρέφει στο μυστηριώδες παιχνίδι επιβίωσης με μια νέα λύση στο μυαλό του.

Η δεύτερη σεζόν αποτελείται από 7 επεισόδια συνολικά, ενώ έχει δοθεί το «πράσινο φως» και για τον τρίτο και τελευταίο κύκλο της σειράς, που θα κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2025.

