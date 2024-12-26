Σάκης Τανιμανίδης: Πόσα push ups μέτρησε με τις κόρες του στην πλάτη;

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται για τις γιορτές ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα καθώς εκεί με τον παππού και τη γιαγιά τους βρίσκονταν από τις αρχές Δεκεμβρίου οι δίδυμες κόρες τους και οι ίδιοι επιστρέφοντας από τη Νότια Αμερική έφυγαν κατ' ευθείαν για τη συμπρωτεύουσα για να περάσουν όλοι μαζί τα Χριστούγεννα.

Η Χριστίνα γιόρταζε κιόλας, η μαμά του Σάκη Τανιμανίδη είχε γενέθλια πριν μερικές μέρες και όλα τα παιδιά και τα εγγόνια σπάνια λείπουν από το οικογενειακό σπίτι τέτοια περίοδο. Και χθες πέρασαν τη μέρα τους εντός του σπιτιού με τα καταπληκτικά φαγητά που ετοίμασε η κυρία Ματούλα Τανιμανίδη, με τα top Χριστουγεννιάτικα τραγούδια να παίζουν από την tv και όλους να παίζουν με τα πιτσιρίκια. Τις δύο μικρές του Σάκη και της Χριστίνας και την ακόμα μικρότερη του αδερφού του Παναγιώτη που είναι πια περίπου ενάμιση έτους.

Και για τα κορίτσια του ο Σάκης έπεσε στο πάτωμα και τις άφησε να σκαρφαλώσουν στην πλάτη του για να κάνουν μαζί push ups. Πόσα άντεξε με τις δύο κόρες του μαζί "αλογάκι"; Πέντε... μετρήσαμε και μετά ξάπλωσε. Αν και πιστεύουμε οτι άντεχε και περισσότερο απλά δεν ήθελε να ρισκάρει κανένα νέο ατύχημα.

