Grammy: H Beyonce οδηγεί την κούρσα με εννέα υποψηφιότητες!

Η 65η απονομή των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου

Η Beyonce οδηγεί την κούρσα των Grammy 2023 με εννέα υποψηφιότητες. Η συγκομιδή των τελευταίων υποψηφιοτήτων της τραγουδίστριας, την καθιστά την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία, ισοβαθμώντας με τον σύζυγό της Jay-Z, που και οι δύο έχουν συγκεντρώσει 88 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Το άλμπουμ της «Renaissance», που καλύπτει όλα τα είδη, είναι υποψήφιο για το άλμπουμ της χρονιάς. Η Beyonce πήρε επιπλέον υποψηφιότητες στις κατηγορίες dance/electronica και R&B.

Η Beyonce έχει κερδίσει 28 βραβεία Grammy και αν κερδίσει κι άλλα του χρόνου, θα μπορούσε ενδεχομένως να καταρρίψει το ρεκόρ του μαέστρου Georg Solti με 31 νίκες. Αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με τον Quincy Jones στη δεύτερη θέση.

Την τραγουδίστρια ακολουθεί ο Kendrick Lamar, ο οποίος συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες. Θα αναμετρηθεί με την Beyonce στις κατηγορίες άλμπουμ, τραγούδι και δίσκος της χρονιάς. Άλλοι υποψήφιοι είναι οι DJ Khaled και Future.

Οι «ανταγωνιστές» της για τον δίσκο της χρονιάς είναι οι Abba, Brandi Carlile, Steve Lacy, Harry Styles, Lizzo, Doja Cat, Mary J Blige και Adele, η οποία συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες. Η Carlile την ισοφάρισε με επτά.

Η Adele προηγουμένως νίκησε την Beyonce για το Grammy του άλμπουμ της χρονιάς 2017 και την τίμησε στην ευχαριστήρια ομιλία της. «Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το βραβείο και είμαι πολύ ταπεινή και πολύ ευγνώμων και ευγενική, αλλά η ζωή μου είναι η Beyonce και το άλμπουμ για μένα, το άλμπουμ «Lemonade», ήταν τόσο μνημειώδες και τόσο καλά μελετημένο», είπε η Adele στη σκηνή.

Ο Harry Styles, ο DJ Khaled, ο Future, ο The-Dream, ο Randy Merrill και η Mary J Blige έλαβαν από έξι. Συμπληρώνονται 16 χρόνια από τότε που η Blige έλαβε υποψηφιότητες για δίσκο και άλμπουμ.

Στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, που στο παρελθόν έχει δει νικητές, μεταξύ άλλων, τους Olivia Rodrigo, Chance the Rapper και Billie Eilish, συμμετέχουν οι Anitta, Domi & JD Beck, Latto, Måneskin, Molly Tuttle, Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy, Tobe Nwigwe και Wet Leg.

Τα φετινά βραβεία περιλαμβάνουν νέες κατηγορίες όπως τραγουδοποιός της χρονιάς (μη κλασική), καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής κ. ά. Τον περασμένο μήνα, η Nicki Minaj διαμαρτυρήθηκε για την μετακίνηση της επιτυχίας της «Super Freaky Girl» από τις κατηγορίες ραπ στις κατηγορίες ποπ.

Η 65η απονομή των βραβείων Grammy θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου.

Οι υποψηφιότητες

Record of the year

ABBA - Don’t Shut Me Down

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Brandi Carlile Featuring Lucius - You and Me on the Rock

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Mary J Blige - Good Morning Gorgeous

Steve Lacy - Bad Habit

Album of the year

ABBA - Voyage

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Brandi Carlile - In These Silent Days

Coldplay - Music of the Spheres

Harry Styles - Harry’s House

Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo - Special

Mary J Blige - Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Song of the year

Adele - Easy on Me

Beyoncé - Break My Soul

Bonnie Raitt - Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God Did

Gayle - ABCDEFU

Harry Styles - As It Was

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Best new artist

Anitta

Domi & JD Beck

Latto

Måneskin

Molly Tuttle

Muni Long

Omar Apollo

Samara Joy

Tobe Nwigwe

Wet Leg

Best pop solo performance

Adele - Easy on Me

Bad Bunny - Moscow Mule

Doja Cat - Woman

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Steve Lacy - Bad Habit

Best rock performance

Beck - Old Man

The Black Keys - Wild Child

Brandi Carlile - Broken Horses

Bryan Adams - So Happy It Hurts

Idles - Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck - Patient Number 9

Turnstile - Holiday

Best metal performance

Ghost - Call Me Little Sunshine

Megadeth - We’ll Be Back

Muse - Kill or Be Killed

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi - Degradation Rules

Turnstile - Blackout

Best rap performance

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God Did

Doja Cat - Vegas

Gunna & Future Featuring Young Thug - Pushin P

Hitkidd & Glorilla - FNF (Let’s Go)

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Best R&B performance

Beyoncé - Virgo’s Groove

Jazmine Sullivan - Hurt Me So Good

Lucky Daye - Over

Mary J. Blige Featuring Anderson .Paak - Here With Me

Muni Long - Hrs & Hrs

Best country solo performance

Kelsea Ballerini - Heartfirst

Maren Morris - Circles Around This Town

Miranda Lambert - In His Arms

Willie Nelson - Live Forever

Zach Bryan - Something in the Orange

Best global music performance

Arooj Aftab & Anoushka Shankar - Udhero Na

Burna Boy - Last Last

Matt B & Eddy Kenzo - Gimme Love

Rocky Dawuni Featuring Blvk H3ro - Neva Bow Down

Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode - Bayethe

Best dance/electronic recording

Beyoncé - Break My Soul

Bonobo - Rosewood

David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Diplo & Miguel - Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring Her - Intimidated

Rüfüs Du Sol - On My Knees

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.