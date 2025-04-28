You Σεζόν 5: Το τέλος εξηγείται - Τι συνέβη τελικά στον Joe Goldberg;

Mετά από σχεδόν επτά χρόνια γεμάτα ανατροπές, το «You», η τηλεοπτική μεταφορά των μυθιστορημάτων της Caroline Kepnes, έφτασε στο τέλος της. Και αν νιώθεις ότι το τέλος της πέμπτης σεζόν σου άφησε περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις, δεν είσαι μόνος.

Τα δέκα επεισόδια της τελευταίας σεζόν κλείνουν την αιματοβαμμένη ιστορία του Joe Goldberg — αλλά παίρνει τελικά αυτό που του αξίζει; Πολλοί κριτικοί κατά τη διάρκεια της σειράς επισήμαναν ότι η ωραιοποίηση του χαρακτήρα του (ενός δολοφόνου και stalker) ήταν προβληματική, ειδικά σε μια εποχή που η έμφυλη βία βρίσκεται σε έξαρση. Άρα, τι κάνει η σειρά στα τελευταία επεισόδια της; Τι απαντήσεις δίνει;

Ας δούμε λοιπόν όλα όσα έγιναν στο τέλος της πέμπτης σεζόν του You.

Τι έγινε στο τέλος της 5ης σεζόν του You: Όλη η εξήγηση

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, βλέπουμε τον Joe και τη Bronte — την οποία υποδύεται η Madeline Brewer και αποτελεί το κεντρικό του ερωτικό αντικείμενο/εμμονή αυτής της σεζόν — να προσπαθούν να δραπετεύσουν μαζί. Η Bronte εργαζόταν στο βιβλιοπωλείο Mooney's, το οποίο ο Joe ανακαίνιζε (μία ξεκάθαρη αναφορά στην πρώτη σεζόν), και φαινομενικά ερωτεύτηκε τον Joe ενώ προσπαθούσε να τον εκθέσει για τον φόνο της Beck, της πρώτης του μεγάλης εμμονής.

Αποκαλύπτεται ότι η Beck ήταν καθηγήτρια της Bronte στο πανεπιστήμιο, κι έτσι εκείνη είχε βάλει στόχο να πάρει εκδίκηση για όσα της έκανε.

Και τότε ξεκινά η ένταση. Ο Joe πιστεύει ότι η Bronte είναι η τελευταία του ευκαιρία για αληθινή αγάπη, μιας και συνεχώς επιστρέφει κοντά του, παρόλο που γνωρίζει τι έχει κάνει. Παρότι η Bronte σε κάποια σημεία δείχνει να παρασύρεται από τη χειραγώγηση του Joe, μέχρι το τελευταίο επεισόδιο έχει πια αποφασίσει. Ιδιαίτερα μετά από μία σημαντική συζήτηση που είχε με τη Marienne (Tati Gabrielle), μία ακόμη από τα θύματα του Joe.

Η Bronte παριστάνει την ερωτευμένη μέχρι να μείνουν μόνοι τους, σε μία σκηνή με ρομαντισμό κάτω από τα αστέρια σε ένα ιστιοπλοϊκό — που οδηγεί σε ένα παθιασμένο φιλί και έντονη ερωτική σκηνή.

Όμως η πραγματική ανατροπή έρχεται όταν η Bronte τραβάει όπλο και απαιτεί από τον Joe να αναθεωρήσει τις αλλαγές που είχε κάνει στο απομνημόνευμα της Beck. Ακολουθεί μάχη σώμα με σώμα και κυνηγητό μέσα στο δάσος.

Ποια είναι η τελική μοίρα του Joe;

Ο Joe πυροβολείται στα γεννητικά του όργανα και τελικά συλλαμβάνεται. Καταδικάζεται για τους φόνους της Love Quinn (Victoria Pedretti) και της Guinevere Beck, καθώς και των χαρακτήρων της 1ης σεζόν Benji Ashby και Peach Salinger. Γίνεται δε αντικείμενο χλευασμού στο διαδίκτυο, με meme να κυκλοφορούν για τον τραυματισμό του στα "ευαίσθητα σημεία".

Και στο κελί του, λαμβάνει ένα γράμμα από μια θαυμάστρια γεμάτο σεξουαλικές φαντασιώσεις, το οποίο τον κάνει να αναρωτηθεί: μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκείνος, αλλά... εμείς; Σε ένα μετα-σχόλιο, η σειρά θέτει το ερώτημα: μήπως η εμμονή μας με εγκληματικές φιγούρες σαν τον Joe είναι αυτή που τους δίνει τη δύναμη και τη δημοσιότητα;

Μία ενδιαφέρουσα νότα για να τελειώσει η σειρά, καθώς παραδέχεται την αμηχανία γύρω από την εξιδανίκευση του Joe. Γιατί υπάρχει μια επιτυχημένη σειρά στο Netflix για έναν stalker και serial killer; Και γιατί κάποιοι βρίσκουν τον χαρακτήρα του γοητευτικό ή συμπαθητικό;

Το τέλος της 5ης σεζόν ίσως να μην "διορθώνει" όλα τα ζητήματα που άνοιξε η σειρά γύρω από την έμφυλη βία, αλλά μας καλεί να κοιτάξουμε πιο βαθιά μέσα μας. Ο ίδιος ο Joe αναρωτιέται αν, τελικά, δεν είναι απλά προϊόν του περιβάλλοντός του. Το φινάλε μας βάζει προ των ευθυνών μας: πέντε σεζόν βασισμένες γύρω από έναν δολοφόνο — και τι λέει αυτό για εμάς ως κοινωνία.

Τι συνέβη με τις υπόλοιπες γυναίκες στο You;

Η Bronte καταφέρνει να σωθεί και ξεκινά νέα ζωή ως Louse. Ξαναδουλεύει το χειρόγραφο της Beck, αφαιρώντας τις παρεμβάσεις του Joe, και η νέα έκδοση γίνεται τεράστια επιτυχία. Το βιβλίο περιγράφει την αληθινή της ιστορία και τα εγκλήματα του Joe.

Η Kate (Charlotte Ritchie) αναλαμβάνει ως CEO και μετατρέπει την εταιρεία σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, μετά την καταστροφή του Mooney’s από φωτιά. Παράλληλα, στηρίζει και ενισχύει την καριέρα της Marienne ως καλλιτέχνιδα, η οποία επιτέλους μπορεί να ζήσει ελεύθερα μετά τη σύλληψη του Joe.

Η Charlotte Ritchie είχε προβλέψει πως το τέλος της σειράς θα προκαλούσε "ανάμικτες αντιδράσεις". Όπως δήλωσε στο Radio Times: «Νομίζω ότι, με έναν χαρακτήρα τόσο larger than life, είναι αδύνατον να βρεθεί ένα φινάλε που να ικανοποιήσει όλους, ανάλογα με το πώς αισθάνονται για εκείνον. Αλλά νομίζω ότι είναι μια ωραία αναφορά στη σχέση που είχαμε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια — μια σχέση περίεργη, αλλά και κατά κάποιον τρόπο… συμπεριληπτική».

