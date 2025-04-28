Ετεοκλής Παύλου: Μόνος του στην εκπομπή - «Το Ελενάκι μου ταλαιπωρείται…»

Kανονικά στο πόστο του στο Breakfast @Star ήταν ο Ετεοκλής Παύλου -όπως άλλωστε είχε πει αποκλειστικά στο Womenonly- παρά την οικογενειακή περιπέτεια που περνούν με τη γαστρεντερίτιδα. Η Ελένη Χατζίδου εξακολουθεί να νοσηλεύεται αλλά όπως είπε είναι καλύτερα.

«Είμαι μόνος μου όπως βλέπετε, το Ελενάκι μου ταλαιπωρείται, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κάπως εγώ ευθύνομαι για όλο αυτό. Τους κόλλησα όλους με τη σειρά. Εγώ κόλλησα τη μικρή και η μικρή τη μεγάλη. Η Ελένη μου είναι στο νοσοκομείο, ξέρω ότι μας βλέπει, σ' αγαπώ πολύ» ξεκίνησε να λέει πριν πάει στους συνεργάτες του οι οποίοι ευχήθηκαν περαστικά στην Ελένη.

«Πέρασε δύσκολα. Η μικρή είναι καλά, πήραμε εξιτήριο από το νοσοκομείο χτες. Η Ελένη ταλαιπωρήθηκε πολύ επειδή ήταν πολύ πάνω από το παιδί. Το παιδί έκλαιγε και ήθελε τη μαμά. Από ώρα σε ώρα θα είναι ακόμα καλύτερα γιατί μιλήσαμε» συμπλήρωσε.

