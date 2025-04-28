Ιωάννα Τούνη: Στα δικαστήρια για το revenge porn βίντεο - «Περιμένω καιρό τη συγκεκριμένη μέρα»

Στα δικαστήρια βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη καθώς εκδικάζεται πλέον η υπόθεση του revenge porn σε βάρος της από πρώην σύντροφό της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας προσήλθε στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και έκανε δηλώσεις.

«Είμαι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη σήμερα. Περιμένω πάρα πολύ καιρό τη συγκεκριμένη μέρα. Περιμένω να μιλήσει η Δικαιοσύνη. Θέλω όσο τίποτα να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ όμορφο. Έχει κρατήσει χρόνια όλο αυτό και εύχομαι να λήξει σύντομα και όπως πρέπει» ανέφερε.

«Η Ιωάννα Τούνη είναι μια γυναίκα που έχει μάθει μόνο να εργάζεται. Από τότε που ήταν φοιτήτρια -γιατί πέτυχε στις Πανελλήνιες- εργαζόταν και ήταν φοιτήτρια. Αμαύρωσε αυτή την εικόνα της ένας άνθρωπος με τον οποίο συναινετικά συνευρέθησαν και αυτός με έναν φίλο του κατέγραψαν τις στιγμές. Αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο στην κ. Τούνη. Το σπουδαιότερο αποδεικτικό μέσο σε ένα ποινικό δικαστήριο είναι το βιντεοληπτικό υλικό» ανέφερε ο δικηγόρος της.

