Η Ντέμι Μουρ επέστρεψε θριαμβευτικά στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, κατακτώντας το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία τρόμου «The Substance», η οποία αναζωογόνησε την καριέρα της.

Στην παθιασμένη ομιλία της, αναφέρει το BBC, η 62χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι σε καλλιτεχνικό επίπεδο βρισκόταν στα «Τάρταρα» πριν δεχθεί τον ρόλο και χαρακτήρισε το βραβείο ως υπενθύμιση ότι ανήκει στον χώρο του κινηματογράφου.

Η βραδιά είχε εκπλήξεις και σημαντικές διακρίσεις. Στην κατηγορία της τηλεόρασης, οι σειρές Baby Reindeer και Shōgun αναδείχθηκαν νικήτριες, ενώ στις κινηματογραφικές διακρίσεις ξεχώρισαν τα Emilia Pérez, The Brutalist και Wicked.

«Πριν 30 χρόνια με είχαν χαρακτηρίσει ηθοποιό-ποπκόρν»

Η Ντέμι Μουρ κέρδισε το πρώτο της βραβείο Χρυσής Σφαίρας στην καριέρα της, έπειτα από 45 χρόνια πορείας. «Πριν από 30 χρόνια, μου είχαν πει ότι είμαι μια “ηθοποιός ποπ κορν” και ότι τα βραβεία δεν είναι για μένα. Πίστεψα σε αυτό και με διέβρωσε. Αλλά όταν έλαβα το σενάριο του The Substance, κατάλαβα ότι δεν είχα τελειώσει ακόμη», δήλωσε συγκινημένη.

Demi Moore accepts her #GoldenGlobe: "Today I celebrate this as a marker of my wholeness and of the love that is driving me, and for the gift of doing something I love, and being reminded that I do belong." https://t.co/QUzDz2Lepj pic.twitter.com/CWCzDX2xOi — Variety (@Variety) January 6, 2025

«Μου είχαν περάσει την ιδέα ότι τα βραβεία δεν ήταν κάτι που θα μπορούσα ποτέ να καταφέρω, ότι μπορεί να συμμετείχα σε επιτυχημένες και επικερδείς ταινίες χωρίς όμως να μου αναγνωρίζεται το υποκριτικό ταλέντο. Εγώ το πίστεψα όλο αυτό και με καταρράκωσε με την πάροδο του χρόνου σε τέτοιον βαθμό, ώστε μέχρι πριν λίγα χρόνια να νομίζω ότι έχω ξοφλήσει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήταν που ήρθε στη ζωή μου αυτό το μαγικό, τολμηρό και ανέλπιστο σενάριο ονόματι "The Substance" και το σύμπαν μού είπε ότι τελικά δεν έχω ξοφλήσει».

Το πρώτο teaser που είχε αποκαλυφθεί από το Deadline, διαρκείας μόλις 40 δευτερόλεπτων δίνει μία πρώτη εικόνα, ενώ η περιγραφή στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αναφέρει:

«Ονειρευτήκατε ποτέ μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας; Θα πρέπει να δοκιμάσετε το νέο προϊόν 'The Substance'. Μου άλλαξε τη ζωή. Με το 'Substance', μπορείτε να δημιουργήσετε μια άλλη εκδοχή του εαυτού σας, νεότερη, πιο όμορφη, πιο τέλεια... Απλά μοιραστείτε το χρόνο. Μία εβδομάδα για τον έναν, μία εβδομάδα για τον άλλον. Μια τέλεια ισορροπία επτά ημερών. Εύκολο δεν είναι; Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, τι μπορεί να πάει στραβά;»

