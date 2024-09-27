Χρήστος Μάστορας: Οι πρώτες του δηλώσεις για τη Μαρινέλλα και την περιπέτεια της υγείας της

Έξω από το αεροδρόμιο την ώρα που έφτανε για να αναχωρήσει για την Κύπρο όπου έχει προγραμματισμένη συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, πέτυχαν οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών τον Χρήστο Μάστορα.

Ο τραγουδιστής που ήταν και το πρόσωπο των ημερών μετά την απομάκρυνσή του από τη συναυλία της Μαρινέλλας που τελικά ήταν η μέρα που οδήγησε τη μεγάλη τραγουδίστρια στο νοσοκομείο με σοβαρό εγκεφαλικό, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

