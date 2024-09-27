Μαρινέλλα: «Δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα» είπε στην κόρη της

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Υγεία νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο η Μαρινέλλα μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή του Ηρωδείου. Η μεγάλη τραγουδίστρια έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και παραμένει σε σταθερή αλλά ακόμα κρίσιμη κατάσταση.

Ο Γιώργος Λιάγκας από την εκπομπή του Το Πρωινό μετέδωσε σήμερα όλες τις τελευταίες πληροφορίες μέσα από το νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας της αλλά και την επικοινωνία που είχε η Μαρινέλλα με την κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη μέσα στην εντατική.

