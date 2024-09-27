Λογαριασμός
Priyanka Chopra-Stanley Tucci: Βρέθηκαν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της σειράς «Citadel» - Δείτε video

Η πρώτη σεζόν του «Citadel» ήταν μια από τις πιο ακριβές σειρές όλων των εποχών με προϋπολογισμό παραγωγής 300 εκατ. δολάρια

Priyanka Chopra

Οι Πριγιάνκα Τσόπρα και Στάνλεϊ Τούτσι εθεάθησαν να γυρίζουν μια έντονη σκηνή για τη δεύτερη σεζόν της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς δράσης «Citadel» στο Λονδίνο. Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο ηθοποιοί διακρίνονται να διαπληκτίζονται στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Πριγιάνκα Τσόπρα που υποδύεται την κατάσκοπο Νάντια Σιν και ο Στάνλεϊ Τούτσι που έχει τον ρόλο της ιδιοφυΐας της τεχνολογίας, Μπέρναρντ Όρλικ στο θρίλερ κατασκόπων της Amazon Prime Video έκαναν γυρίσματα στους δρόμους του Σόρντιτς προκαλώντας σχόλια των θαυμαστών της σειράς στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν, η Νάντια Σιν και ο σύντροφός της Μέισον (τον οποίο υποδύεται ο Ρίτσαρντ Μέιντεν), που εργάζονται για την κατασκοπευτική υπηρεσία Citadel, ανακαλύπτουν μια επικίνδυνη νέα οργάνωση, τη Manticore. Οι δύο πράκτορες των οποίων οι μνήμες έχουν σβηστεί από την τελευταία τους αποστολής, στρατολογούνται ξανά και έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεων μιας άλλη ζωής τους.

