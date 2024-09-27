Οι Πριγιάνκα Τσόπρα και Στάνλεϊ Τούτσι εθεάθησαν να γυρίζουν μια έντονη σκηνή για τη δεύτερη σεζόν της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς δράσης «Citadel» στο Λονδίνο. Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο ηθοποιοί διακρίνονται να διαπληκτίζονται στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Stanley Tucci and Priyanka Chopra spotted filming in Shoreditch.



🎬 by iavocraving pic.twitter.com/M6nCWu1yQa September 26, 2024

Η Πριγιάνκα Τσόπρα που υποδύεται την κατάσκοπο Νάντια Σιν και ο Στάνλεϊ Τούτσι που έχει τον ρόλο της ιδιοφυΐας της τεχνολογίας, Μπέρναρντ Όρλικ στο θρίλερ κατασκόπων της Amazon Prime Video έκαναν γυρίσματα στους δρόμους του Σόρντιτς προκαλώντας σχόλια των θαυμαστών της σειράς στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης σεζόν, η Νάντια Σιν και ο σύντροφός της Μέισον (τον οποίο υποδύεται ο Ρίτσαρντ Μέιντεν), που εργάζονται για την κατασκοπευτική υπηρεσία Citadel, ανακαλύπτουν μια επικίνδυνη νέα οργάνωση, τη Manticore. Οι δύο πράκτορες των οποίων οι μνήμες έχουν σβηστεί από την τελευταία τους αποστολής, στρατολογούνται ξανά και έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεων μιας άλλη ζωής τους.

