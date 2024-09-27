Η κατάθεση της Παναγιώτας Βλαντή υπέρ του πατέρα Αντωνίου

Εκτός από τον Πάνο Μουζουράκη και η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε στα δικαστήρια πριν από δύο εβδομάδες και έδωσε κατάθεση προς υπεράσπισή του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου».

Ένα μέρος από όσα είπε στην κατάθεσή της αυτή δίκη του πατέρα Αντωνίου μετέδωσε η εκπομπή Buongiorno και ο δημοσιογράφος, Στέργιος Σαμαρτζής.

«Ήμουν εθελόντρια στην Κιβωτό. Το 2005, ο τότε υπουργός Πολιτισμού πλησίασε κάποιους ηθοποιούς του θεάτρου για να πάμε κάποια δώρα στην Κιβωτό. Όντως, πήγαμε με τη διαφορά ότι εγώ και κάποιοι άλλοι μείναμε και συνεχίσαμε στην Κιβωτό. Με είχε εντυπωσιάσει το έργο του πατρός Αντωνίου και η αξιοπρέπεια των παιδιών», φέρεται να κατέθεσε η Παναγιώτα Βλαντή.

«Είχα κάνει και μία παράσταση το 2008-09. Είχα πάει και στη Χίο μετά την παράσταση ένα καλοκαίρι. Είχα επαφή με τα παιδιά και με κάποια διατηρώ σχέση ακόμα και τώρα. Εγώ έχω να πω ότι γνώρισα ένα περιβάλλον φάρος αξιοπρέπειας και σεβασμού.

Είδα παιδιά να σηκώνονται από παραβατικές οικογένειες, δεν ξέρω τι απέγιναν. Πραγματικά τον θαυμάζω για την επιμονή και το κουράγιο του και όλα αυτά που είχε χτίσει Αν είχα παιδιά, θα του τα εμπιστευόμουν και να μου τα βαπτίσει» είναι κάποια από τα λεγόμενά της.

