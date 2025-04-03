Χρήστος Μάντακας: Το αυτοάνοσο που του δημιούργησε πρόβλημα και οι κατακτήσεις που τον «έπνιγαν»

Ο Χρήστος Μάντακας, ο εισαγγελέας Σωτήρης Καστρινός, από τη σειρά Διάφανη αγάπη, μίλησε στο Happy Day και την Όλγα Λαφαζάνη για τη συμμετοχή του στη σειρά, την εξωτερική του εμφάνιση που τον έκανε περιζήτητο αλλά και την περιπέτεια που είχε με την υγεία του και ξεπέρασε.

Ο ηθοποιός μίλησε για το «διάλειμμα» που έκανε από την υποκριτική για να ασχοληθεί με την εστίαση και την επιστροφή του στην τηλεόραση.

«Ασχολούμαι με την υποκριτική όλη μου τη ζωή. Από το 2012, όταν σταμάτησαν οι τηλεοπτικές σειρές, δεν υπήρχαν πολλές δουλειές και εκεί είχα θέμα επιβίωσης. Έκανα ένα μαγαζί, ασχολήθηκα λίγο με την εστίαση, η οποία έκλεισε τον κύκλο της και τώρα έχω επανέλθει και θέλω να επανέλθω στη δουλειά μου, και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Η επιστροφή μετά από ένα τόσο μεγάλο κενό που έκανα κι εγώ, δεν είναι εύκολη, αλλά αγχώθηκα, γιατί αγαπάω τη δουλειά, ο κόσμος με ξέρει και οι άνθρωποι της δουλειάς με γνωρίζουν και η επιστροφή μου πιστεύω ότι θα είναι εύκολη», δήλωσε.

Για τον ρόλο του Αστέρη στο Καφέ της Χαράς είπε: «Ήταν ένας πολύ ωραίος ρόλος και ευχαριστώ πολύ τον Χάρη Ρώμα που μου τον έδωσε. Δεν βρισκόμαστε ιδιαίτερα, προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε και στο ριμέικ αλλά δυστυχώς είχα κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπόρεσα».

«Η Γυναίκα δεν είχε βάλει ποτέ άντρες, ήμουν ένας από τους τρεις. Ξεκίνησα από την τηλεόραση, τη Λάμψη και αυτό μου έδωσε πολύ γρήγορη αναγνωρισιμότητα, όλα τα περιοδικά με έπαιρναν για φωτογραφίσεις. Με χρησιμοποίησαν πάρα πολύ και το εξώφυλλο στη Γυναίκα ήταν από τα ωραιότερα.

Δεν έχω παράπονο από τις κατακτήσεις. Είμαι χορτάτος που λένε. Υπήρξε πολύ μεγάλη "προσφορά", αυτό μπορεί να σε πνίξει κιόλας!

Δεν με αγχώνει η συντήρηση της εικόνας μου. Προσπαθώ να γυμναστώ, να προσέχω τι θα φάω, την υγεία μου. Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να αλλοιώνεται, αλλά το αναπληρώνει η εσωτερική εμφάνιση που καμιά φορά είναι πολύ πιο όμορφη. Από μικρός ήμουν λίγο επιφυλακτικός με την εικόνα μου. Η εμφάνιση με κράτησε στην καριέρα μου. Έμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι στην εμφάνιση και αυτό καμιά φορά ειδικά σε αυτή τη δουλειά μπορεί να είναι τροχοπέδη».

«Αγαπάω και φροντίζω τον εαυτό μου. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά εκτός από πέρσι που είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου, με ένα αυτοάνοσο το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή μου, το οποίο ευτυχώς ξεπεράστηκε. Προέκυψε από έντονo στρες που είχα περάσει. Ήταν σοκαριστικό γιατί βρέθηκα από πάνω τελείως κάτω. Δεν μπορούσα να περπατήσω και να πιάσω», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρθηκε στην πατρότητα. «Πιστεύω ότι για να μεγαλώσεις ένα παιδί πρέπει να υπάρχει μια καλή συνθήκη. Εμένα δεν μου προέκυψε. Έχω τον ανιψιό μου, της αδελφής μου το παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ και μου αναπληρώνει την όποια έλλειψη έχω πάνω σε αυτό το θέμα», σημείωσε.

