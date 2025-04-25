Στο ειδυλλιακό Μπαλί ταξίδεψαν η Χριστίνα Μπόμπα, ο Σάκης Τανιμανίδης και οι δίδυμες κόρες τους, με τη γνωστή influencer να δημοσιεύει στο Instagram εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό, αποσπώντας πληθώρα θετικών σχολίων.

Η Μπόμπα, η οποία έχει πλέον επιστρέψει στην Αθήνα, συνεχίζει να αναρτά στιγμιότυπα από τις διακοπές τους, αναπολώντας τις μαγευτικές εικόνες και τις ξέγνοιαστες στιγμές που έζησε με την οικογένειά της στη νοτιοανατολική Ασία.

H ίδια δημοσίευσε νέο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ποζάρει με μαγιό σε εξωτικά τοπία της Ινδονησίας, με τα «likes» και τα σχόλια να πέφτουν… βροχή από τους διαδικτυακούς της φίλους.

