Νόνη Δούνια: «Τα παιδιά μου με κρατούν προσγειωμένη»

Η εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό ολοκληρώθηκε για αυτή την τηλεοπτική σεζόν, όπως και οι εκλογικές της υποχρεώσεις και η Νόνη Δούνια είναι ανοιχτή σε νέες προκλήσεις. Μιλώντας στην εφημερίδα Παρασκήνιο και τη Δήμητρα Δάρδα η πολυπράγμων Νόνη, μοντέλο, ηθοποιός, πολιτικός, παρουσιάστρια, είχε πολλά να πει.

-Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, πώς θα χαρακτηρίζατε τη φετινή συνεργασία με τον Κώστα Τσουρό;

«Ήταν εξαιρετικά θετική. Υπήρξαν αμοιβαίος σεβασμός και καλή χημεία μεταξύ μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μια πετυχημένη συνεργασία. Μαζί καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που άγγιξε το κοινό και μας έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξουμε τις διαφορετικές μας πλευρές».

Υπήρξε άβολη στιγμή στο στούντιο, που να σας έφερε σε δύσκολη θέση;

«Φυσικά, όπως συμβαίνει σε κάθε ζωντανή εκπομπή. Το «κλειδί» είναι να παραμένεις ψύχραιμος και να αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις με χιούμορ και επαγγελματισμό».

-Αντίστοιχα ως καλεσμένη έχετε έρθει σε δυσάρεστη θέση;

«Υπήρξαν φορές που οι ερωτήσεις ή τα σχόλια ήταν απρόσμενα και με έφεραν σε αμηχανία. Ωστόσο προσπαθώ πάντα να διατηρώ την ψυχραιμία μου και να απαντώ με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση».

-Συζητάτε για τη νέα σεζόν;

«Ναι, υπάρχουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Εξετάζω τις επιλογές μου και είμαι ανοιχτή σε νέες προκλήσεις, είτε αυτό σημαίνει θεατρικά, είτε κάποια τηλεοπτική σειρά».

-Τα παιδιά σας τι γνώμη έχουν για τη διάσημη μαμά τους;

«Είναι περήφανα για μένα, αλλά αυστηροί κριτές μου. Εκτιμούν την προσπάθειά μου και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά ταυτόχρονα με κρατούν προσγειωμένη και με βοηθούν να βλέπω τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία».

